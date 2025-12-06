Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Torna Dybala dal 1'
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 14^ giornata di Serie A:
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - Il tabellino
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.
---------------------------
INTER-COMO - Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.
---------------------------
HELLAS VERONA-ATALANTA - Sabato 6 dicembre, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
---------------------------
CREMONESE-LECCE - Domenica 7 dicembre, ore 12.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy,
Allenatore: Nicola.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
CAGLIARI-ROMA - Domenica 7 dicembre, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Deiola, Adopo, Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.
Allenatore: Gasperini.
---------------------------
LAZIO-BOLOGNA - Domenica 7 dicembre, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
---------------------------
NAPOLI-JUVENTUS - Domenica 7 dicembre, ore 20.45
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang.
Allenatore: Conte.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Spalletti.
---------------------------
PISA-PARMA - Lunedì 8 dicembre, ore 15.00
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Trabucchi; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta.
---------------------------
UDINESE-GENOA - Lunedì 8 dicembre, ore 18.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
---------------------------
TORINO-MILAN - Lunedì 8 dicembre, ore 20.45
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Zapata.
Allenatore: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
Allenatore: Allegri.