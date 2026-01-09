Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi

Giornata intensa sul mercato per la Lazio, protagonista assoluta nelle ultime ore con una serie di operazioni che hanno ridisegnato il volto della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Il club biancoceleste ha innanzitutto ufficializzato il sostituto di Valentin El Taty Castellanos, annunciando l’arrivo del serbo Petar Ratkov. Il classe 2003, prelevato dal Salisburgo, vestirà la maglia numero 20 e andrà a rinforzare il reparto offensivo capitolino, raccogliendo l’eredità dell’attaccante argentino.

Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la conferma del rinnovo di Adam Marusic. Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato il prolungamento del contratto dell’esterno montenegrino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029, blindando così uno dei pilastri della rosa.

In serata, infine, è arrivato a Ciampino Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è stato prelevato dall’Ajax per prendere il posto di Mattéo Guendouzi, passato al Fenerbahçe a titolo definitivo. Contestualmente, la società ha salutato il francese con un comunicato ufficiale, ricordando le 111 presenze e i 6 gol messi a referto in maglia biancoceleste e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.