Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaioTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LAZIO, ECCO RATKOV E TAYLOR. MARUSIC RINNOVA, GUENDOUZI CEDUTO AL FENERBAHÇE. ROMA, ACCELERATA PER RASPADORI. LA JUVENTUS ALLEGGERISCE IL PROPRIO BILANCIO: RISOLTO IL CONTRATTO CON IGOR TUDOR. FIORENTINA, È FATTA PER BRESCIANINI, LE CIFRE. L'OBBLIGO SCATTERÀ IN CASO DI SALVEZZA. ATALANTA, ACCELERATA PER GIOVANE DOPO ADDIO DI BRESCIANINI. OBIETTIVO PRIMARIO PER PALLADINO. ECCO IL NUOVO CENTRAVANTI DEL PISA: DEPOSITATO IN LEGA SERIE A IL CONTRATTO DI DUROSINMI

Giornata intensa sul mercato per la Lazio, protagonista assoluta nelle ultime ore con una serie di operazioni che hanno ridisegnato il volto della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ha innanzitutto ufficializzato il sostituto di Valentin El Taty Castellanos, annunciando l’arrivo del serbo Petar Ratkov. Il classe 2003, prelevato dal Salisburgo, vestirà la maglia numero 20 e andrà a rinforzare il reparto offensivo capitolino, raccogliendo l’eredità dell’attaccante argentino. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la conferma del rinnovo di Adam Marusic. Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato il prolungamento del contratto dell’esterno montenegrino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029, blindando così uno dei pilastri della rosa. In serata, infine, è arrivato a Ciampino Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è stato prelevato dall’Ajax per prendere il posto di Mattéo Guendouzi, passato al Fenerbahçe a titolo definitivo. Contestualmente, la società ha salutato il francese con un comunicato ufficiale, ricordando le 111 presenze e i 6 gol messi a referto in maglia biancoceleste e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Giacomo Raspadori alla Roma, ormai siamo davvero alle battute finali. Secondo quanto raccolto da TMW, la svolta decisiva è arrivata con la trasferta di ieri del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara, che ha incontrato direttamente gli agenti dell’attaccante azzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Nel corso del vertice, Massara ha ribadito con forza quanto il club e Gian Piero Gasperini puntino su Raspadori come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, arrivando anche a ritoccare verso l’alto la proposta economica per l’ingaggio del calciatore. Un segnale chiaro della volontà della Roma di chiudere rapidamente e assicurarsi un rinforzo di spessore per la seconda parte di stagione. Per l’arrivo nella Capitale, a questo punto, si attende soltanto la conclusione dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna: in caso di eliminazione già nella serata odierna, la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

La Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor, rinnovato la scorsa estate - era il 13 giugno, in realtà - appena prima del Mondiale per Club fino al 2027, con inserimento nel vincolo anche di un'opzione per estendere di un altro anno e arrivare quindi al 2028. Secondo quanto appreso da TMW, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Tudor con la Juventus, con il bilancio bianconero che potrà quindi alleggerirsi rispetto alla voce che comportava il pagamento del suo emolumento. Da ricordare che Tudor non potrà allenare un'altra squadra di Serie A in questa stagione da regolamenti, avendola cominciata da tecnico della Juve.

La Fiorentina ha chiuso l'affare Marco Brescianini in entrata dall'Atalanta. L'accordo era già praticamente concluso nella giornata di ieri, con un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo con la salvezza dei viola. La cifra che verrà eventualmente investita sarà di 12 milioni di euro, esattamente quanto speso dall'Atalanta nell'estate del 2024 per prelevarlo dal Frosinone. Il pari di ieri contro la Lazio è un bicchiere mezzo pieno dopo avere guadagnato un rigore in pieno recupero con Gudmundsson, sebbene poi Pedro abbia fissato sul due a due finale, sempre su rigore, a pochissimo dal termine. È però un'altra Fiorentina rispetto a quella vista nelle prime settimane di questa stagione, capace di lottare. Forse proprio per questo l'Atalanta ha deciso di puntare sulla salvezza dei toscani, al netto delle tante offerte che erano pervenute in questi giorni, come quelle della stessa Lazio oppure del Cagliari. Ieri Brescianini è comunque entrato nella vittoria dei nerazzurri per due a zero contro il Bologna. È però un'operazione per entrambi i club, vista la tanta concorrenza che avrebbe alla corte di Palladino e la Fiorentina che ha un giocatore pronto all'uso e che, nonostante il minutaggio, godeva di buona reputazione anche a Bergamo. Nelle prossime ore ufficialità.

L'Atalanta ha deciso di accelerare per Giovane Santana do Nascimento. L'attaccante dell'Hellas Verona è seguito da diversi club come Milan, Inter e soprattutto Roma, il preferito da Massara senza l'approdo di Giacomo Raspadori, ma in queste ore i nerazzurri hanno deciso di affondare il colpo, nonostante una valutazione molto alta. Giovane infatti costa 20 milioni di euro circa. Da capire se sarà possibile una proposta in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la sensazione è che gli scaligeri accettino solamente un titolo definitivo. L'accelerazione arriva dopo la fumata bianca fra Fiorentina e Marco Brescianini, con un Daniel Maldini che invece può salutare in direzione Lazio, seppur la situazione sia ferma. Nelle prossime ore sono comunque attese novità. Ritornando a Giovane, il brasiliano è un vecchio pallino del tecnico, Raffaele Palladino. Già un anno fa la voleva alla Fiorentina, salvo poi dimettersi in estate e lasciare spazio libero all'Hellas, capace di acquistarlo a parametro zero e con una plusvalenza pressoché totale già in cantiere. Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna il club ha intenzione di rinforzarsi per puntare fortemente alla zona Europa, ora comunque distante cinque punti, con il Como che ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri.

È ufficiale il primo acquisto di gennaio del Pisa sul calciomercato, che ha depositato in Lega Serie A il contratto del centravanti Rafiu Durosinmi (23 anni), nuovo punto di riferimento per l'attacco di Gilardino che arriva dal Viktoria Plzen, club della Repubblica Ceca, per un affare a titolo definitivo da 10 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

SESTO RINFORZO INVERNALE PER L'EINTRACHT: ARRIVA ANCHE L'ATTACCANTE FRANCESE KALIMUENDO. BAYERN, ACCORDO VERBALE PER IL RINNOVO DI UPAMENCANO: ECCO COSA MANCA PRIMA DELLA FIRMA. TOTTENHAM, IDEA SOUZA PER LA CORSIA DI SINISTRA: MA IL SANTOS HA RESPINTO LA PRIMA OFFERTA

L’Eintracht Francoforte continua a essere uno dei protagonisti del mercato invernale e ufficializza l’ingaggio di Arnaud Kalimuendo, sesto rinforzo della sessione. L’attaccante francese, 23 anni, arriva dal Nottingham Forest, club con cui ha disputato la prima parte della stagione di Premier League collezionando 14 presenze complessive e due reti. Indosserà la maglia numero 25.

La firma è ormai vicina. Dayot Upamecano si legherà ancora al Bayern Monaco per le prossime stagione. Il difensore francese è oggetto del desiderio di diversi top club europei, fra cui il Real Madrid, ma resterà tale. Il suo destino infatti è quello di rinnovare con la formazione bavarese e di diventare una colonna della retroguardia di Vincent Kompany. Fra la società e il giocatore, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, infatti c'è un accordo verbale. e adesso restano soltanto da limare alcuni dettagli prima di dare l'annuncio ufficiale che il rapporto fra i biancorossi e il centrale continuerà. Ma cosa manca ancora per arrivare alla fumata bianca? Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le parti stanno trattando sulla clausola risolutiva. Questa infatti sarebbe l'unica questione ancora in ballo prima del semaforo verde.

Primi movimenti di mercato per il Tottenham. La formazione londinese cerca nuovi rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. In classifica gl Spurs sono decisamente attardati con solo 27 punti conquistati in 21 giornate e un quattordicesimo posto che sta deludendo i suoi tifosi. La classifica è comunque corta e la distanza che separa Thomas Frank dal sesto posto sono appena cinque. Occorre però cambiare marcia e per farlo si guarda al mese di gennaio con innesti possibili in tutti i reparti. In primis si guarda la difesa con un nome dal Brsile molto interessante per la corsia sinistra. Secondo quanto riporta lo Standard, una delle idee è Souza esterno del Santos. Il Tottenham ha provato ad avanzare una prima offerta da 8 milioni di sterline che è stata però respinta dal club carioca. Vedremo se adesso ci sarà una nuova offensiva o se si dovrà virare su altri obiettivi.

Articoli correlati
Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi... Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti... La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti a 20 squadre
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa... Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa
Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore... Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore così"
Cremonese, Vardy: "Spero di continuare così, so gestire il mio corpo. In campo per... Cremonese, Vardy: "Spero di continuare così, so gestire il mio corpo. In campo per passione"
Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno... Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"
La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti... La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti a 20 squadre
Rabiot: "Contento di essere al Milan. Non so se chi gioca le coppe è svantaggiato..."... Rabiot: "Contento di essere al Milan. Non so se chi gioca le coppe è svantaggiato..."
Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva... Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
2 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
3 Genoa, Vitinha: "De Rossi o Vieira? Può venire qualsiasi mister, ma senza atteggiamento..."
4 Milan, Allegri: "Questo è un punto guadagnato. Inter e Napoli sono più forti di noi"
5 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.1 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.2 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.3 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
Immagine top news n.4 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.5 Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Immagine top news n.6 Roma, non solo Raspadori: avviata la trattativa col Tottenham per Dragusin
Immagine top news n.7 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore così"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Vardy: "Spero di continuare così, so gestire il mio corpo. In campo per passione"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"
Immagine news Serie A n.6 La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti a 20 squadre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B sempre più internazionale: accodo con Prime Video sarà trasmessa in 10 paesi
Immagine news Serie B n.2 Bari, ci siamo per Stabile e De Pieri dall'Inter. I due giovani sono sbarcati in città
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, tegola Magnani in difesa: il centrale dovrà restare fermo circa 40 giorni
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ag. Bellemo: "Tante chiacchiere, ma al momento non è in uscita"
Immagine news Serie B n.5 Bari, per l'attacco piace Gondo della Reggiana. Ma l'operazione è complessa
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Farji si presenta: "Un onore rappresentare questa città. Darò tutto me stesso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, lussazione alla spalla per Zanellati. Il portiere si opererà martedì prossimo
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, in arrivo lo svincolato Petito per rinforzare l'attacco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.3 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)