Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LAZIO, ECCO RATKOV E TAYLOR. MARUSIC RINNOVA, GUENDOUZI CEDUTO AL FENERBAHÇE. ROMA, ACCELERATA PER RASPADORI. LA JUVENTUS ALLEGGERISCE IL PROPRIO BILANCIO: RISOLTO IL CONTRATTO CON IGOR TUDOR. FIORENTINA, È FATTA PER BRESCIANINI, LE CIFRE. L'OBBLIGO SCATTERÀ IN CASO DI SALVEZZA. ATALANTA, ACCELERATA PER GIOVANE DOPO ADDIO DI BRESCIANINI. OBIETTIVO PRIMARIO PER PALLADINO. ECCO IL NUOVO CENTRAVANTI DEL PISA: DEPOSITATO IN LEGA SERIE A IL CONTRATTO DI DUROSINMI

Giornata intensa sul mercato per la Lazio, protagonista assoluta nelle ultime ore con una serie di operazioni che hanno ridisegnato il volto della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ha innanzitutto ufficializzato il sostituto di Valentin El Taty Castellanos, annunciando l’arrivo del serbo Petar Ratkov. Il classe 2003, prelevato dal Salisburgo, vestirà la maglia numero 20 e andrà a rinforzare il reparto offensivo capitolino, raccogliendo l’eredità dell’attaccante argentino. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la conferma del rinnovo di Adam Marusic. Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato il prolungamento del contratto dell’esterno montenegrino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029, blindando così uno dei pilastri della rosa. In serata, infine, è arrivato a Ciampino Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è stato prelevato dall’Ajax per prendere il posto di Mattéo Guendouzi, passato al Fenerbahçe a titolo definitivo. Contestualmente, la società ha salutato il francese con un comunicato ufficiale, ricordando le 111 presenze e i 6 gol messi a referto in maglia biancoceleste e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Giacomo Raspadori alla Roma, ormai siamo davvero alle battute finali. Secondo quanto raccolto da TMW, la svolta decisiva è arrivata con la trasferta di ieri del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara, che ha incontrato direttamente gli agenti dell’attaccante azzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Nel corso del vertice, Massara ha ribadito con forza quanto il club e Gian Piero Gasperini puntino su Raspadori come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, arrivando anche a ritoccare verso l’alto la proposta economica per l’ingaggio del calciatore. Un segnale chiaro della volontà della Roma di chiudere rapidamente e assicurarsi un rinforzo di spessore per la seconda parte di stagione. Per l’arrivo nella Capitale, a questo punto, si attende soltanto la conclusione dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna: in caso di eliminazione già nella serata odierna, la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

La Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor, rinnovato la scorsa estate - era il 13 giugno, in realtà - appena prima del Mondiale per Club fino al 2027, con inserimento nel vincolo anche di un'opzione per estendere di un altro anno e arrivare quindi al 2028. Secondo quanto appreso da TMW, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Tudor con la Juventus, con il bilancio bianconero che potrà quindi alleggerirsi rispetto alla voce che comportava il pagamento del suo emolumento. Da ricordare che Tudor non potrà allenare un'altra squadra di Serie A in questa stagione da regolamenti, avendola cominciata da tecnico della Juve.

La Fiorentina ha chiuso l'affare Marco Brescianini in entrata dall'Atalanta. L'accordo era già praticamente concluso nella giornata di ieri, con un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo con la salvezza dei viola. La cifra che verrà eventualmente investita sarà di 12 milioni di euro, esattamente quanto speso dall'Atalanta nell'estate del 2024 per prelevarlo dal Frosinone. Il pari di ieri contro la Lazio è un bicchiere mezzo pieno dopo avere guadagnato un rigore in pieno recupero con Gudmundsson, sebbene poi Pedro abbia fissato sul due a due finale, sempre su rigore, a pochissimo dal termine. È però un'altra Fiorentina rispetto a quella vista nelle prime settimane di questa stagione, capace di lottare. Forse proprio per questo l'Atalanta ha deciso di puntare sulla salvezza dei toscani, al netto delle tante offerte che erano pervenute in questi giorni, come quelle della stessa Lazio oppure del Cagliari. Ieri Brescianini è comunque entrato nella vittoria dei nerazzurri per due a zero contro il Bologna. È però un'operazione per entrambi i club, vista la tanta concorrenza che avrebbe alla corte di Palladino e la Fiorentina che ha un giocatore pronto all'uso e che, nonostante il minutaggio, godeva di buona reputazione anche a Bergamo. Nelle prossime ore ufficialità.

L'Atalanta ha deciso di accelerare per Giovane Santana do Nascimento. L'attaccante dell'Hellas Verona è seguito da diversi club come Milan, Inter e soprattutto Roma, il preferito da Massara senza l'approdo di Giacomo Raspadori, ma in queste ore i nerazzurri hanno deciso di affondare il colpo, nonostante una valutazione molto alta. Giovane infatti costa 20 milioni di euro circa. Da capire se sarà possibile una proposta in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la sensazione è che gli scaligeri accettino solamente un titolo definitivo. L'accelerazione arriva dopo la fumata bianca fra Fiorentina e Marco Brescianini, con un Daniel Maldini che invece può salutare in direzione Lazio, seppur la situazione sia ferma. Nelle prossime ore sono comunque attese novità. Ritornando a Giovane, il brasiliano è un vecchio pallino del tecnico, Raffaele Palladino. Già un anno fa la voleva alla Fiorentina, salvo poi dimettersi in estate e lasciare spazio libero all'Hellas, capace di acquistarlo a parametro zero e con una plusvalenza pressoché totale già in cantiere. Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna il club ha intenzione di rinforzarsi per puntare fortemente alla zona Europa, ora comunque distante cinque punti, con il Como che ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri.

È ufficiale il primo acquisto di gennaio del Pisa sul calciomercato, che ha depositato in Lega Serie A il contratto del centravanti Rafiu Durosinmi (23 anni), nuovo punto di riferimento per l'attacco di Gilardino che arriva dal Viktoria Plzen, club della Repubblica Ceca, per un affare a titolo definitivo da 10 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

SESTO RINFORZO INVERNALE PER L'EINTRACHT: ARRIVA ANCHE L'ATTACCANTE FRANCESE KALIMUENDO. BAYERN, ACCORDO VERBALE PER IL RINNOVO DI UPAMENCANO: ECCO COSA MANCA PRIMA DELLA FIRMA. TOTTENHAM, IDEA SOUZA PER LA CORSIA DI SINISTRA: MA IL SANTOS HA RESPINTO LA PRIMA OFFERTA



L’Eintracht Francoforte continua a essere uno dei protagonisti del mercato invernale e ufficializza l’ingaggio di Arnaud Kalimuendo, sesto rinforzo della sessione. L’attaccante francese, 23 anni, arriva dal Nottingham Forest, club con cui ha disputato la prima parte della stagione di Premier League collezionando 14 presenze complessive e due reti. Indosserà la maglia numero 25.

La firma è ormai vicina. Dayot Upamecano si legherà ancora al Bayern Monaco per le prossime stagione. Il difensore francese è oggetto del desiderio di diversi top club europei, fra cui il Real Madrid, ma resterà tale. Il suo destino infatti è quello di rinnovare con la formazione bavarese e di diventare una colonna della retroguardia di Vincent Kompany. Fra la società e il giocatore, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, infatti c'è un accordo verbale. e adesso restano soltanto da limare alcuni dettagli prima di dare l'annuncio ufficiale che il rapporto fra i biancorossi e il centrale continuerà. Ma cosa manca ancora per arrivare alla fumata bianca? Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le parti stanno trattando sulla clausola risolutiva. Questa infatti sarebbe l'unica questione ancora in ballo prima del semaforo verde.

Primi movimenti di mercato per il Tottenham. La formazione londinese cerca nuovi rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. In classifica gl Spurs sono decisamente attardati con solo 27 punti conquistati in 21 giornate e un quattordicesimo posto che sta deludendo i suoi tifosi. La classifica è comunque corta e la distanza che separa Thomas Frank dal sesto posto sono appena cinque. Occorre però cambiare marcia e per farlo si guarda al mese di gennaio con innesti possibili in tutti i reparti. In primis si guarda la difesa con un nome dal Brsile molto interessante per la corsia sinistra. Secondo quanto riporta lo Standard, una delle idee è Souza esterno del Santos. Il Tottenham ha provato ad avanzare una prima offerta da 8 milioni di sterline che è stata però respinta dal club carioca. Vedremo se adesso ci sarà una nuova offensiva o se si dovrà virare su altri obiettivi.