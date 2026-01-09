Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara

La notte di Jeddah potrebbe aver chiuso non solo il percorso dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna, ma anche il capitolo spagnolo dell’avventura di Giacomo Raspadori. Il 2-1 incassato nel derby contro il Real Madrid - che lancia la squadra di Xabi Alonso verso la finale con il Barcellona - ha visto l’attaccante azzurro rimanere in panchina per tutti i novanta minuti, un segnale che sa di addio imminente.

Roma, ora si può accelerare

Con l’impegno in Arabia Saudita ormai alle spalle, Raspadori è pronto a rientrare in Italia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. La Roma lo aspetta, e l’operazione è entrata nella sua fase conclusiva. Nelle ultime ore il club giallorosso ha sistemato gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore dopo l’incontro decisivo con il direttore sportivo Frederic Massara: l’impressione è che, archiviata la Supercoppa, la fumata bianca sia ormai solo una questione di tempi tecnici.

Formula e cifre

Il trasferimento si muoverà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe portare l’esborso complessivo intorno ai 20 milioni di euro. Per Raspadori è pronto un contratto importante, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni a stagione. L'attaccante tornerà a Madrid dopo l'eliminazione dell'Atletico dalla Supercoppa, la Roma spera di averlo entro sabato ma sembra davvero complicato.