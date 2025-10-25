Salisu lancia il Monaco al secondo posto: 1-0 al Tolosa. Tocca a De Zerbi rispondere
Prosegue la nona giornata della Ligue 1 francese. Dopo il netto successo del Paris Saint-Germain contro il Brest (0-3), il Monaco ha battuto il Tolosa in casa grazie alla rete di Salisu al 3'.
La squadra di Pocognoli - una delle rivali della Juventus in Champions - si porta così al secondo posto in classifica, almeno per il momento: è ora in campo il Marsiglia di De Zerbi, chiamato a rispondere alle rivali. Di seguito il programma completo della nona giornata, con la classifica aggiornata.
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-3
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa 1-0
3' Salisu
Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20*
2. Monaco 17*
3. Olympique Marsiglia 18
4. Strasburgo 16
5. Lens 16
6. Lione 15
7. Lilla 14
8. Tolosa 13*
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10*
12. Brest 9*
13. Nantes 9*
14. Lorient 8
15. Auxerre 7
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
* una partita in più
