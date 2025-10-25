A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato

Come spesso succede nel calcio, il pronostico è stato sovvertito dal campo. O meglio: per molti l'Inter era data favorita sul Napoli, visto il diverso momento di forma delle due squadre che si approcciavano alla sfida del Maradona in modo diametralmente opposto. L'Inter arrivava da due successi più che convincenti con Roma (1-0) e in Champions con l'Union SG (4-0). Il Napoli invece dalla sconfitta con Torino (1-0) e da quella pesantissima col PSV in Europa (6-2).

Sul terreno di gioco del Maradona però come detto tutto questo contorno si è azzerato, andando a premiare la formazione di Antonio Conte favorita anche da un rigorino, e forse anche qualcosa di meno, che ha aperto le marcature e spianato la strada al successo.

Non che l'Inter non sia stata in partita, anzi. Per larghi tratti sono stati proprio gli uomini di Chivu a fare la partita. Ma al Napoli sono bastate delle folate, dei momenti di energia altissima culminati coi gol, di McTominay e di Anguissa, che hanno rifinito il 3-1 finale. Le polemiche per l'episodio che ha portato al gol di De Bruyne ci sono e ci saranno nei prossimi giorni, ma il messaggio del Napoli è arrivato forte e chiaro alle altre: attenzione ai passi falsi, perché i campioni d'Italia sono di nuovo in vetta e hanno tutta l'intenzione di restarci.