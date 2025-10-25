Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito all'8^ giornata di Serie A:
MILAN-PISA 2-2 - Il tabellino
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame); Leao; Gimenez (31' st Nkunku).
Allenatore: Allegri.
PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1' st Cuadrado); Tramoni (26' st Vural); Nzola, Meister (26' st Moreo).
Allenatore: Gilardino.
Le pagelle di Milan-Pisa di TMW
---------------------------
PARMA-COMO 0-0 - Il tabellino
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Ordoñez (26' st Sørensen), Estevez, Keita , Bernabé (31' st Hernani), Britschgi; Cutrone (45' st Djuric), Pellegrino (31' st Benedyczak). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali.
Allenatore: Cuesta.
COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda (1' st Diao), Caqueret (1' st Kühn), Perrone, Da Cunha (25' st Baturina), Alberto Moreno; Nico Paz; Morata (25' st Douvikas). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Posch, Addai, Cavlina, Le Borgne, van der Brempt, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
Le pagelle di Parma-Como di TMW
---------------------------
UDINESE-LECCE 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 16' Karlstrom (U), 36' Davis (U), 13' st Berisha (L), 43' st Buksa (U), 50' st N'Dri (L)
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet (14' st Bertola); Zanoli (41' st Ehizibue), Ekkelenkamp (31' st Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (14' st Bayo), Davis (1' st Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Oier Zarraga, Gueye, Palma, Zemura, Miller, Rui Modesto.
Allenatore: Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Helgason (1' st Banda), Ramadani, Berisha (31' st Maleh); Pierotti (41' st Alex Sala), Stulic (20' st Camarda), Tete Morente (1' st N'Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Coulibaly, Pierret, Kaba.
Allenatore: Di Francesco.
Le pagelle di Udinese-Lecce di TMW
---------------------------
NAPOLI-INTER 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 33' rig. De Bruyne (N), 9' st McTominay (N), 14' st rig. Calhanoglu (I), 22' st Anguissa (N)
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (45' st Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (45' st Gutierrez); Gilmour; Politano (37' st Elmas), Anguissa, De Bruyne (36' Olivera), McTominay; Neres (36' st Lang). A disp.: Ferrante, Spinelli, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte.
iNTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (28' st Luis Henrique), Barella (28' st Frattesi), Calhanoglu (28' st Sucic), Mkhitaryan (32' Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny (17' st Esposito). A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Diouf, Bisseck, Carlos Augusto. All.: Chivu.
Le pagelle di Napoli-Inter di TMW
---------------------------
CREMONESE-ATALANTA - Le formazioni ufficiali
CREMONESE (3-5-2): Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Floriani; Barbieri, Zerbin, Payero, Vandeputte, Faye; Vardy, Sanabria. A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Bianchetti, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.
---------------------------
TORINO-GENOA - Domenica 26 ottobre, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone.
Allenatore: Baroni.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Ekhator; Colombo.
Allenatore: Vieira.
---------------------------
HELLAS VERONA-CAGLIARI - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
---------------------------
SASSUOLO-ROMA - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
Allenatore: Grosso.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
---------------------------
FIORENTINA-BOLOGNA - Domenica 26 ottobre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
---------------------------
LAZIO-JUVENTUS - Domenica 26 ottobre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.