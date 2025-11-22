Fiorentina, Marì: "Partita speciale per noi e la città, Vanoli ha portato consapevolezza"
TUTTO mercato WEB
Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 12^ giornata di Serie A.
Che sensazioni hai e cosa ha portato Vanoli?
"Oggi partita speciale per noi e per la città, dobbiamo farla tutti insieme. Il mister ha portato grande consapevolezza, abbiamo lavorato tanto ed è il momento di portarlo in campo".
Una partita che può dare la svolta?
"Pensiamo alla partita, che affrontiamo una grande squadra e che dobbiamo fare le cose molto bene per vincerla".
