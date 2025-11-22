Fiorentina, Marì: "Partita speciale per noi e la città, Vanoli ha portato consapevolezza"

Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 12^ giornata di Serie A.

Che sensazioni hai e cosa ha portato Vanoli?

"Oggi partita speciale per noi e per la città, dobbiamo farla tutti insieme. Il mister ha portato grande consapevolezza, abbiamo lavorato tanto ed è il momento di portarlo in campo".

Una partita che può dare la svolta?

"Pensiamo alla partita, che affrontiamo una grande squadra e che dobbiamo fare le cose molto bene per vincerla".