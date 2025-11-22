Fiorentina, Ferrari: "Due settimane intense. Ranieri? Modi rudi, ma ragazzo eccezionale"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 12^ giornata di Serie A.

Cosa ha portato Vanoli?

"Sono state due settimane intense, i ragazzi hanno reagito molto bene. Ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di calarsi nella realtà come quella di oggi, ma anche l'entusiasmo e la rabbia da tirare fuori in un momento del genere".

La gara della svolta?

"I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro erano pesanti ma hanno faticato bene. Sarebbe bellissimo riuscire a ripartire da qui, ma in ogni caso bisogna ripartire con una mentalità diversa".

Condivide le parole del mister su Ranieri?

"Condivido in pieno, Luca è un ragazzo eccezionale. E' uno che si impegna fino alla fine, magari ha modi un po' rudi ma è un ragazzo pulito e si merita la fiducia".