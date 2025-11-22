Juventus, Chiellini: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti, è sempre il campo a parlare"

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Senti ancora questa partita, avendola vissuta con entrambe le maglie?

"E' diverso viverla adesso. Ho anche segnato quando giocavo a Firenze e so cosa vuol dire per i fiorentini, così come per la Juventus. Partita bella e difficile".

Lo step in avanti deve arrivare dall'allenatore?

"Ci aspettiamo tanto da Spalletti. Ha avuto un po' di tempo per lavorare in queste due settimane e sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro. Siamo contenti, ma è sempre il campo a parlare. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco bene Vanoli e so cosa può dare".

State lavorando sui rinnovi, per esempio di Yildiz e Vlahovic?

"Kenan ha ancora tre anni e mezzo di contratto, siamo felici insieme e c'è la volontà di proseguire insieme. Dei rinnovi parleremo più avanti. Ci aspettiamo tanto in questa stagione e speriamo che possano fare quello che sanno".