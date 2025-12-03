Milan, Allegri conferma: "Pulisic recuperato. Per Fofana ci siamo quasi"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia di domani contro la Lazio: "Domani sarà un partita molto bella da giocare, lo stadio sarà pieno e la Lazio ha lo stesso nostro obiettivo: passare il turno e arrivare in fondo alla Coppa Italia".

Come stanno i giocatori infortunati nelle ultime settimane?

"Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez e Fofana, che è sulla via del recupero. Pulisic ci sarà, tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà un po' di energie ma la partita sarà lunga e dovremo essere bravi nelle sostituzioni, chi entrerà dovrà darci una mano".

La Coppa Italia è un obiettivo del Milan senza coppe europee?

"Deve essere un obiettivo stagionale per tutti sapendo che sarà complicato, partendo da domani. E' una situazione strana quella di ritrovare subito la Lazio, sarà una partita diversa dalla precedente ed è come una finale visto che è una partita secca".

Ha già scelto la formazione che partirà dall'inizio?

"Domani deciderò quelle che saranno le scelte iniziali, l'importante sarà giocare una partita di lucidità e tecnica, sapendo che ci sarà pressione. Poi penseremo al Torino, poi al Sassuolo e poi alla Supercoppa. Una cosa alla volta…".