TMW News Un mese all'inizio del mercato. Ecco tutte le idee delle big

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul mercato con tante considerazioni sui possibili obiettivi per gennaio da parte delle big. E dunque si passano in rassegna le probabili operazioni in entrata e in uscita da parte del Napoli, del Milan, dell'Inter della Roma e della Juventus.

Juve, tutto bene in Coppa Italia

A proposito dei bianconeri ieri sera nessun particolare problema nel superare l'Udinese in Coppa Italia. Anche Luciano Spalletti si è detto soddisfatto dei suoi giocatori. " "La partita è stata condotta in maniera corretta - ha spiegato ai canali ufficiali del club - per tutte le zone del campo e per tutti i minuti dell’incontro. Da un mio punto di vista vedo giorno dopo giorno sempre qualcosa di migliore. Stasera potevamo fare ancora qualcosa di più però dobbiamo accontentarci perché sono già stati fatti dei passi notevoli. Sono contento della continuità che abbiamo avuto nello stare dentro l’azione e di non essere in tensione nei momenti in cui la palla era tra i piedi degli avversari. La differenza la fa sempre la qualità del palleggio, siamo sulla strada giusta ma ancora ne abbiamo da fare".

