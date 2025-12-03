Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (29’ st Lang); Mazzocchi (23’ st Buongiorno), Vergara (29’ st Neres), Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca (23’ st Hojlund), Ambrosino (15’ st McTominay). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka. All.: Conte
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (16’ st Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Deiola (40’ st Felici); Luvumbo, Gaetano (11’ st Borrelli), Kilicsoy (11’ st S. Esposito); Pavoletti (11’ st Prati). A disp.: Ciocci, Radunovie, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Grandu, Trepy, Sulev. All.: Pisacane
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 28’ Lucca (N), 22’ st S. Esposito (C)
Sequenza rigori Napoli: Politano (gol), McTominay (gol), Lang (gol), Hojlund (gol), Neres (errore), Elmas (gol), Milinkovic-Savic (gol), Spinazzola (gol), Juan Jesus (gol), Buongiorno (gol)
Sequenza rigori Cagliari: Obert (gol), Borrelli (gol), Prati (gol), Felici (errore), S. Esposito (gol), Luperto (gol), Adopo (gol), Idrissi (gol), Di Pardo (gol), Luvumbo (errore)
Ammoniti: Luperto (C), Prati (C)