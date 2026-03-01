Il Toro di D'Aversa parte bene, 2-0 alla Lazio. Il calcio piange Rino Marchesi: le top news delle 22

All’Olimpico Grande Torino, il nuovo corso di Torino si apre nel migliore dei modi: al debutto in panchina, Roberto D’Aversa ritrova spirito e concretezza, battendo 2-0 una Lazio spenta e senz’anima. In un clima surreale, tra contestazioni e ritmi bassi, a spezzare l’equilibrio è stato Giovanni Simeone, letale nell’approfittare di un’incertezza difensiva per l’1-0, il decimo centro in carriera contro i biancocelesti. Nella ripresa la fotografia della gara arriva al 53’: cross perfetto di Obrador e incornata vincente di Duván Zapata per il raddoppio. La squadra di Maurizio Sarri prova a reagire con le mosse dalla panchina, ma tra errori tecnici e poca convinzione crea troppo tardi. Il Toro difende con ordine, sfiora il tris e porta a casa un successo che vale il +6 sulla zona retrocessione e un clean sheet prezioso. Per la Lazio, invece, un passo indietro pesante, con l’Europa che si allontana e la Coppa Italia contro l’Atalanta come ultimo grande obiettivo.

Il calcio italiano piange intanto Rino Marchesi, scomparso oggi a 88 anni. Ex centrocampista di Fiorentina, Atalanta e Lazio, Marchesi fu tra i protagonisti dell’epoca d’oro viola negli anni Sessanta. Con la maglia gigliata conquistò quattro trofei, tra cui la storica Coppa delle Coppe 1960-61, entrando nella leggenda dei “Leoni di Ibrox”. Se ne va un pezzo di storia, resta il ricordo di un calcio fatto di identità e appartenenza.

A Reggio Emilia, infine, festa a metà per il Sassuolo, che supera 2-1 l’Atalanta e centra l’undicesima vittoria stagionale (mai così tante dopo 27 giornate). L’unica nota stonata è l’infortunio di Alieu Fadera, costretto a uscire pochi minuti dopo l’ingresso per una botta alla testa: probabile frattura all’arcata sopraccigliare e controlli in ospedale. Un grande pomeriggio rovinato solo dalla preoccupazione per le sue condizioni.