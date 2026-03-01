Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del 2018

Il calcio leva, il calcio dà. Una massima che potrebbe mutare con l'inserimento del nome di Giovanni Simeone, nella sua carriera autentica bestia nera della Lazio e di Maurizio Sarri. Con la rete segnata oggi nel trionfo (2-0) del Torino, il Cholito ha siglato ben 11 gol ai biancocelesti. Dieci, volendo considerare solo il campionato, rispettivamente con le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona e Napoli oltre a quella granata. Sempre a segno dunque con ogni squadra con la quale ha giocato in Italia.

L'incubo ad occhi aperti. Un brutto fantasma per Maurizio Sarri, tra l'altro. Nel ricordo della famosa tripletta di Simeone il 29 aprile 2018 che costò al tecnico toscano il Tricolore con il Napoli. "Purtroppo abbiamo perso lo Scudetto in hotel, avrei preferito farlo in campo", commentò lui stesso dopo la vittoria discussa della Juventus a San Siro contro l'Inter (3-2), in una gara segnata dalle polemiche arbitrali con Orsato direttore di gara. A poche ore di distanza, invece, arrivò proprio la disfatta contro la Fiorentina per 3-0 nel segno del Cholito.

Numeri stagionali. Con il sigillo ai danni della Lazio Simeone è arrivato a toccare quota 6 gol in 21 partite di Serie A, più precisamente nell'arco di 1355 minuti disputati in maglia granata. Questa sera la coppia d'attacco costituita con Duvan Zapata per la prima volta ha portato in gol anche il colombiano di 34 anni e propone nuove soluzioni per il Toro di D'Aversa.