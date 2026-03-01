Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del 2018

Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del 2018TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:23Serie A
Yvonne Alessandro

Il calcio leva, il calcio dà. Una massima che potrebbe mutare con l'inserimento del nome di Giovanni Simeone, nella sua carriera autentica bestia nera della Lazio e di Maurizio Sarri. Con la rete segnata oggi nel trionfo (2-0) del Torino, il Cholito ha siglato ben 11 gol ai biancocelesti. Dieci, volendo considerare solo il campionato, rispettivamente con le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona e Napoli oltre a quella granata. Sempre a segno dunque con ogni squadra con la quale ha giocato in Italia.

L'incubo ad occhi aperti. Un brutto fantasma per Maurizio Sarri, tra l'altro. Nel ricordo della famosa tripletta di Simeone il 29 aprile 2018 che costò al tecnico toscano il Tricolore con il Napoli. "Purtroppo abbiamo perso lo Scudetto in hotel, avrei preferito farlo in campo", commentò lui stesso dopo la vittoria discussa della Juventus a San Siro contro l'Inter (3-2), in una gara segnata dalle polemiche arbitrali con Orsato direttore di gara. A poche ore di distanza, invece, arrivò proprio la disfatta contro la Fiorentina per 3-0 nel segno del Cholito.

Numeri stagionali. Con il sigillo ai danni della Lazio Simeone è arrivato a toccare quota 6 gol in 21 partite di Serie A, più precisamente nell'arco di 1355 minuti disputati in maglia granata. Questa sera la coppia d'attacco costituita con Duvan Zapata per la prima volta ha portato in gol anche il colombiano di 34 anni e propone nuove soluzioni per il Toro di D'Aversa.

Articoli correlati
Torino, Simeone: "Lazio fa parte della mia famiglia, contento del gol" Torino, Simeone: "Lazio fa parte della mia famiglia, contento del gol"
Torino, D'Aversa ci ha preso: prima volta per Simeone e Zapata insieme, entrambi... Torino, D'Aversa ci ha preso: prima volta per Simeone e Zapata insieme, entrambi in gol
Torino, Simeone: "Esultanza Sal Da Vinci? L'avevo detto a mia moglie". E Vlasic:... Torino, Simeone: "Esultanza Sal Da Vinci? L'avevo detto a mia moglie". E Vlasic: "Noi contenti"
Altre notizie Serie A
Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti Live TMWJuventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
Roma, a breve la conferenza stampa di Gasperini Live TMWRoma, a breve la conferenza stampa di Gasperini
Pisa, Hiljemark: "Difesa in crescita, Nicolas ha fatto molto bene. Ai tifosi chiedo... Pisa, Hiljemark: "Difesa in crescita, Nicolas ha fatto molto bene. Ai tifosi chiedo unità"
Lazio, Sarri: "Stasera motivazioni non all'altezza, dobbiamo fare un esame di coscienza"... Lazio, Sarri: "Stasera motivazioni non all'altezza, dobbiamo fare un esame di coscienza"
Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del... Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del 2018
La Juve accorcia le distanze contro la Roma: la girata al volo di Boga vale il 3-2... La Juve accorcia le distanze contro la Roma: la girata al volo di Boga vale il 3-2 al 78'
Calcio in lacrime per Rino Marchesi, anche il Como: "Per sempre parte della nostra... Calcio in lacrime per Rino Marchesi, anche il Como: "Per sempre parte della nostra storia"
Udinese, Runjaic: "Davis e Kamara ci saranno. Atta può ancora crescere" Udinese, Runjaic: "Davis e Kamara ci saranno. Atta può ancora crescere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
2 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer sì
3 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini chiaro: "Futuro di Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina"
Immagine top news n.1 Roma, Massara e i rinnovi: "Siamo in contatto con gli agenti, testa al finale di stagione"
Immagine top news n.2 Lazio senza anima, colpaccio del Torino: 2-0 con l’effetto D’Aversa e boccata d'ossigeno
Immagine top news n.3 Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"
Immagine top news n.4 Di nuovo Insigne, 5041 giorni dopo. 'Lorenzo il Magnifico' trascina il Pescara col Palermo
Immagine top news n.5 Palladino battuto dal Sassuolo con la sua arma. Atalanta sconfitta col 77% di possesso
Immagine top news n.6 Impresa Sassuolo, 2-1 con 75' un uomo in meno. Primo ko del 2026 in Serie A per l'Atalanta
Immagine top news n.7 Bentornato Insigne: prima da titolare con la fascia a Pescara dopo 14 anni dall'ultima volta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Stasera motivazioni non all'altezza, dobbiamo fare un esame di coscienza"
Immagine news Serie A n.2 Simeone killer della Lazio: 11 gol del Cholito, Sarri vede ancora i fantasmi del 2018
Immagine news Serie A n.3 La Juve accorcia le distanze contro la Roma: la girata al volo di Boga vale il 3-2 al 78'
Immagine news Serie A n.4 Calcio in lacrime per Rino Marchesi, anche il Como: "Per sempre parte della nostra storia"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic: "Davis e Kamara ci saranno. Atta può ancora crescere"
Immagine news Serie A n.6 C'è gloria anche per il solito Malen: lancio illuminante di Konè e 3-1 in Roma-Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, si ferma Liam Henderson: il centrocampista rischia 30 giorni di stop
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Il punto muove la classifica. Vedo una squadra viva, che lotta"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "Oggi risposte positive, ma ancora troppi errori sotto porta"
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Carrarese 1-1, le pagelle: Zampata di Bragantini, Hasa si riscatta, Bleve è attento
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Iemmello dopo il pari col Frosinone: "Delusi a fine gara, è la mentalità giusta"
Immagine news Serie B n.6 Risultati Serie B: Mantova-Carrarese termine 1-1, rigore fallito da Ruocco nel recupero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il big match fra Arezzo e Ravenna finisce 1-1. Poker Campobasso a Terni
Immagine news Serie C n.2 Il Sorrento attacca l'arbitro: "La signora Deborah Bianchi ha messo la firma sul nostro ko"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Pubblico commovente, alleno in C ma in un contesto di A"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati dei gironi B e C: Cosmi debutta nella Salernitana pareggiando col Catania
Immagine news Serie C n.6 Serie C, sorridono in testa e in coda: il Benevento va a +8 dal Catania, vince anche il Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…