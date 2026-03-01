Lazio, Isaksen dopo il ko col Torino: "Abbiamo sbagliato tutto. Con l'Atalanta ci giochiamo la vita"

Gustav Isaksen, intervistato da Lazio Style Channel, commenta così la brutta sconfitta dei biancocelsti per mano del Torino. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it:

"Abbiamo sbagliato tutto oggi, nell’atteggiamento, tecnicamente e tatticamente. Strano perché abbiamo fatto una grande settimana di allenamento e ho visto motivazione e fame quindi non avrei mai pensato che avremmo giocato così”.

“Mercoledì dobbiamo vedere un’altra squadra, dobbiamo avere fame. Dobbiamo cambiare tutto, mercoledì ci giochiamo la vita”.

“Siamo molti delusi, abbiamo parlato dopo al fine della gara me è difficile spiegare. Sappiamo che c’è la gara mercoledì quindi proviamo a essere positivi nonostante sia un momento molto negativo. Possiamo ancora fare qualcosa in questa stagione”.