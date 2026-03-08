Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Vittoria importante del Genoa, che con il 2-1 alla Roma si porta momentaneamente a 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, con il 18° posto occupato in solitaria dalla Cremonese a quota 24 punti, dopo gli sviluppi delle partite della domenica di Serie A.
Giro a vuoto invece per la Roma, con la squadra di Gasperini che adesso viaggia a pari lunghezze con il Como, anch'esso a quota 51. La Juventus si avvicina minacciosamente a -1, mentre il Napoli adesso rimane a 5 punti di vantaggio nei confronti dei giallorossi.
La classifica di Serie A
Inter 67 punti (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Torino 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)