Vlahovic-Juve, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino

Domenica di lavoro per la Juventus che ieri si è ritrovata alla Continassa: chi ha giocato contro il Pisa ha svolto delle terapie. Il resto del gruppo, invece, è sceso regolarmente in campo per effettuare un allenamento tradizionale. Per Spalletti sono arrivate due ottime notizie: Vlahovic e Milik hanno lavorato in gruppo. Entrambi hanno svolto l’intera seduta con i compagni di squadra. DV9 cercherà di sfruttare la settimana per essere pronto per la gara contro l’Udinese. Sabato potrebbe partire dalla panchina e nelle gambe, eventualmente, non avrà più di una decina di minuti. Ma già il fatto che possa essere a disposizione sarebbe senz’altro una buona notizia. Oggi e domani la Juventus non sarà alla Continassa, poiché sono stati concessi due giorni di riposo e la ripresa è fissata per mercoledì.

Si entrerà nel vivo del rinnovo di Vlahovic.

Questa settimana, per Dusan Vlahovic, potrebbe essere importante anche in ottica rinnovo di contratto con la Juventus. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo summit tra i suoi rappresentanti e il club bianconero. Infatti, il suo procuratore Darko Ristic è a Torino: l’agente ha assistito al match della Juventus contro il Pisa dalla tribuna dell’Allianz Stadium. La volontà delle parti sembra quella di proseguire insieme, dopo che l’apertura del club e dello stesso giocatore a trovare un accordo è stata manifestata nel summit avvenuto la scorsa settimana. È chiaro che adesso si dovrà entrare nei dettagli economici e trovare un accordo che soddisfi tutti. La partita potrebbe giocarsi più che altro sui bonus, visto che per la parte fissa la Juventus non sforerà il tetto dei 7 milioni di ingaggio. Questa è la stessa cifra percepita da Yildiz e non si andrà oltre. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione, anche se trapela un leggero ottimismo sul fatto che Vlahovic possa restare a Torino anche oltre il 30 giugno.

Boga sta convincendo il mondo bianconero.

Jeremie Boga è arrivato alla Juventus a fine gennaio e in poco tempo è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. L’ivoriano ha già dei numeri piuttosto confortanti e, quando viene inserito a gara in corso, è in grado di lasciare il segno. Boga si era presentato all’Allianz Stadium pennellando un bel cross per Kalulu nella rete del 2-2 contro la Lazio. Ma al di là di gol e assist, il numero 13 bianconero, quando è stato chiamato in causa da Spalletti, è entrato sempre bene in campo e il suo atteggiamento sta convincendo tutti. Tant’è che la Juventus, a fine stagione, potrebbe decidere di riscattarlo. I bianconeri hanno un’opzione di acquisto fissata a 4,8 milioni, una cifra piuttosto sostenibile che permetterebbe alla società di acquistare un giocatore a costi ridotti ma dall’ottimo impatto sulla squadra. Adesso, però, Boga dovrà proseguire su questa strada per guadagnarsi la conferma. Di certo i gol segnati contro Roma e Pisa lasciano intendere che il potenziale c’è e la resa pure, ma servirà continuità e un finale di stagione di buon livello per convincere definitivamente la società a riscattarlo dal Nizza.