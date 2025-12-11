TMW News Alti e bassi Napoli, la Juve vince ma non convince. Torino, scossa in dirigenza

Continuano gli alti e bassi del Napoli, in questa stagione, tra campionato e Champions League. La squadra di Conte capitola sotto i colpi del Benfica e mette a rischio il suo cammino europeo, nonostante la grande vittoria di pochi giorni prima ai danni della Juventus. Sorride a metà proprio la compagine di Spalletti, vittoriosa sì contro il Pafos ma con una prestazione tutt'altro che incoraggiante. Mentre restando a Torino, sponda granata, ha pagato in queste ore il ds Vagnati ma non l'allenatore Baroni, con Petrachi rientra alla guida della dirigenza di Cairo. A parlare di tutto ciò, nel corso del TMW News, è Giampaolo Saurini - ex calciatore di Lazio e Atalanta e, fra le altre, allenatore del Napoli Primavera -.

Spazio poi all'intervista esclusiva realizzata dalla nostra redazione a Saverio Sticchi Damiani. Il presidente del Lecce ha toccato tanti temi, dallo stadio ai colpi più importanti fino alle cessioni più remunerative e dolorose, aprendosi a trecentosessanta gradi. Infine, le parole del presidente del Genoa, Dan Sucu, sull'operato di De Rossi e l'imminente mercato di gennaio. Qua sotto la puntata: