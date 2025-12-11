Lecce, Di Francesco: "Classifica anomala. Il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda"

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato fra Lecce e Pisa, in programma domani alle 20:45: "Dobbiamo impattare sulla gara come abbiamo fatto con la Cremonese nel primo tempo, siamo mancati nel concretizzare il predominio della prima mezz'ora. Il rigore ha fato girare la partita in un modo differente. Ci può stare subire gol, ma non bisogna uscire dalla partita, è una cosa che non dobbiamo assolutamente ripetere".

Capitolo centravanti, come si interviene sulla testa dei calciatori?

"I calciatori non devono ascoltare quello che si dice in giro, cerco di estraniarli dall'esterno per farli rimanere concentrati sul campo. Poi penso alle soluzioni per la partita, domani può partire dal primo minuto Stulic o Camarda, sto ancora decidendo".

Senza Nzola il Pisa è più imprevedibile?

"Lui e Meister avevano un peso specifico in avanti. Non so se dovesse giocare Moreo o Tramoni, la struttura della squadra può cambiare, cercheranno di mettere maggiormente la palla a terra, arrivando sull'esterno con più uomini. Hanno fisicità e verticalità, giocatori bravi di testa che possono creare difficoltà agli avversari. Lo hanno fatto con l'Inter e col Parma. E' una sfida delicata".

La lotta salvezza?

"E' molto equilibrata, ci sono pochi punti fra le squadre. La classifica è anomala, il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda. Una partita può dare tanto e quella successiva può toglierti tanto. Se passiamo dall'esaltazione col Torino alla depressione con la Cremonese commettiamo un errore gravissimo.