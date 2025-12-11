Mali, i convocati per la Coppa d'Africa. Due rappresentanti della nostra Serie A
Il ct del Mali, Tom Saintfiet, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa. La selezione è inserita nel raggruppamento con i padroni di casa del Marocco, oltre a Zambia e Isole Comore. Esordio contro lo Zambia il 22 dicembre a Casablanca. Due gli "italiani": Woyo Coulibaly del Sassuolo e Lassana Coulibaly del Lecce.
PORTIERI: Djigui Diarra (Young Africans), Ismael Diawara (Sirius), Mamadou Samassa (Laval)
DIFENSORI: Woyo Coulibaly (Sassuolo), Cheick Oumar Konaté (Clermont), Hamari Traoré (Paris FC), Nathan Gassama (Baltika Kaliningrad), Mamadou Fofana (New England Revolution), Ousmane Camara (Angers), Amadou Danté (Arouca), Daouda Guindo (Brest)
CENTROCAMPISTI: Amadou Haidara (Lipsia), Lassana Coulibaly (Lecce), Mohamed Camara (Al Sadd), Mamadou Sangaré (Lens), Aliou Dieng (Al Ahly)
ATTACCANTI: Gaoussou Diakité (Losanna), Gaoussou Diarra (Feyenoord), Mamadou Camara (Laval), Fode Doucouré (Le Havre), Brahima Diarra (Al Wahda), El Bilal Touré (Besiktas), Mamadou Doumbia (Watford), Moussa Sylla (Schalke), Lassine Sinayoko (Auxerre)
