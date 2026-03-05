Thauvin condanna Fonseca: il Lens batte il Lione ai rigori, è in semifinale di Coppa

Il Lens conquista la semifinale della Coupe de France dopo una sfida spettacolare contro l’Olympique Lione, risolta soltanto ai calci di rigore al termine di un match ricco di colpi di scena. Seconda e terza forza della Ligue 1, le due squadre si giocavano molto più di una semplice qualificazione: la possibilità di presentarsi come principali favorite per la conquista del trofeo. Il tecnico dei lionesi Paulo Fonseca ha schierato i suoi con un 4-3-3 affidando l’attacco a Roman Yaremchuk ed Endrick, supportati da Corentin Tolisso. Dall’altra parte, l'ex Pierre Sage ha risposto con un 3-4-3 offensivo guidato da Florian Thauvin, Boulaye Dia Sima e Odsonne Édouard.

L’avvio è stato tutto di marca ospite. Il Lens ha preso subito il controllo del gioco e al 23’ è passato in vantaggio con Thauvin, bravo a sfruttare un’occasione nata dopo un tentativo di Abdulhamid. Il colpo ha gelato il pubblico del Groupama Stadium e poco prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio: ancora Thauvin ha servito Sima, che ha firmato lo 0-2.

Nella ripresa il Lione ha reagito con orgoglio. Dopo una traversa colpita da Yaremchuk al 63’, proprio l’attaccante ucraino ha riaperto la partita quattro minuti dopo con un preciso colpo di testa su assist del neoentrato Himbert. L’OL ha continuato a spingere e, in pieno recupero, lo stesso Himbert (17 anni) ha trovato il gol del 2-2 sfruttando una giocata di Tolisso. La sfida si è così decisa ai rigori, dove il Lens ha mantenuto il sangue freddo. A firmare il gol decisivo è stato ancora Thauvin, che ha regalato ai Sang et Or la qualificazione.

Semfinali

Strasburgo - Nizza

Tolosa - Lens