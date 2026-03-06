Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

BONAVENTURA SI RITIRA A 36 ANNI. INTER E JUVE SU CARNESECCHI PER BLINDARE LA LORO PORTA. BOGA E MALEN VERSO IL RISCATTO, DUE CLUB STRANIERI VOGLIONO KOSTIC. ANDRE-MILAN NON SI FA (PER ORA), LE BIG DI PREMIER SU JACOBO RAMON. L'ATALANTA PENSA A FOLORUNSHO PER IL DOPO-EDERSON, RINNOVO UFFICIALE IN CASA CAGLIARI

Giacomo Bonaventura si ritira. All'età di di 36 anni, l'ex centrocampista tra le altre di Atalanta, Milan e Fiorentina ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Fino a qualche giorno fa impegnato a Riad con l'Al-Shabab, formazione di Saudi Pro League, Bonaventura ha annunciato così la sua decisione sui social: "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione. Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto. Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. Ho sempre dato tutto e anche le cose che, durante una carriera, magari non vanno come vorresti, bisogna prenderle per quello che sono, farne tesoro e usarle per crescere, diventando un giocatore e una persona migliore".

Nel mercato invernale l’Inter ha registrato diversi movimenti: Asllani e Valentin Carboni sono rientrati dai prestiti e poi ripartiti rispettivamente verso Besiktas e Racing, mentre Massolin è arrivato dal Modena. I nerazzurri hanno ricevuto anche un’offerta da 25 milioni complessivi dal Besiktas per Luis Henrique (prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo in caso di Europa League), ma hanno rifiutato per la difficoltà di trovare subito un sostituto sull’out destro.

Marco Carnesecchi è seguito da diversi club europei. La Juventus lo ha osservato più volte dal vivo nelle ultime settimane, soprattutto in vista di possibili cambiamenti tra i pali con le possibili partenze di Di Gregorio e Perin. Anche l’Inter pensa a lui come eventuale erede di Sommer, ma la valutazione intorno ai 40 milioni complica le trattative.

La Juventus non ha ancora avviato i colloqui per il rinnovo di Filip Kostic, in scadenza a giugno. Il serbo potrebbe lasciare dopo quattro stagioni: su di lui c’è l’interesse del Fenerbahce e anche del Benfica di José Mourinho. La sensazione è che l’addio ai bianconeri sia più probabile di un nuovo accordo.

Jeremie Boga ha convinto la Juventus nelle prime settimane in bianconero. Con sei presenze, un gol e un assist, l’esterno avrebbe già guadagnato la fiducia della dirigenza e di Spalletti. Il club sarebbe pronto a riscattarlo dal Nizza per circa 5 milioni, con un ingaggio intorno a 1,5 milioni più bonus.

Il trasferimento del giovane André dal Corinthians al Milan rischia di saltare. Nonostante gli accordi già definiti con la dirigenza rossonera, il presidente del club brasiliano non ha firmato il passaggio. Il classe 2006, valutato circa 17 milioni, è considerato interessante ma ancora acerbo.

Il difensore Jacobo Ramon, classe 2005 arrivato dal Real Madrid, è una delle rivelazioni del Como. Newcastle e Aston Villa lo hanno seguito da vicino, ma il Real mantiene un diritto di recompra: 8 milioni già dalla prossima estate.

La Roma ha deciso di puntare su Donyell Malen per il futuro dell’attacco. Dopo il prestito da 2 milioni, il riscatto dal club proprietario del cartellino è fissato a 25 milioni più una percentuale sulla rivendita. L’investimento è considerato strategico dai Friedkin.

Evan Ferguson potrebbe aver già chiuso la stagione con la Roma per problemi fisici. L’attaccante, arrivato in prestito dal Brighton con diritto di riscatto a 40 milioni, ha collezionato finora 16 presenze in Serie A con 3 gol e 2 assist.

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, l’Udinese guarda anche al mercato. Christian Kabasele e Hassane Kamara sono entrambi in scadenza a giugno: per il primo non ci sono passi avanti sul rinnovo, mentre per il secondo l’addio sembra lo scenario più probabile.

Michael Folorunsho è uno dei protagonisti del Cagliari e il club sardo può riscattarlo dal Napoli per 8 milioni. Sul centrocampista però c’è anche l’Atalanta, che lo valuta come possibile sostituto di Ederson.

Il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo del giovane attaccante senegalese Paul Mendy. Il classe 2006 ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2031.

Il Pisa vive un momento difficile e Marius Marin, uno dei leader della squadra, potrebbe lasciare a fine stagione. Il centrocampista rumeno è in scadenza e il Siviglia ha già mostrato interesse per lui.

MAROCCO, IL CT REGRAGUI LASCIA LA NAZIONALE. KHEDIRA HA DECISO: GIOCHERÀ PER LA TUNISIA. ROG RIPARTE DALLA NK LOKOMOTIVA DI ZAGABRIA. FLAMENGO, JARDIN NUOVO TECNICO. VITINHA ALLONTANA IL REAL: "SAREBBE UNA SCIOCCHEZZA LASCIARE IL PSG"

Vitinha è uno dei centrocampisti più forte del mondo e con il PSG sta dominando in Europa e in Francia negli ultimi anni. Intervistato da Canal 11, ha risposto così alla possibile partenza in direzione Real Madrid: "Sarebbe una sciocchezza andarmene!".

"Il Clube de Regatas do Flamengo informa che l'allenatore Leonardo Jardim ha firmato il contratto nel pomeriggio di mercoledì. Il legame del tecnico con il Rubro-Negro è valido fino a dicembre 2027", il comunicato ufficiale trasmesso dal Flamengo.

Marko Rog trova squadra. L'ex centrocampista di Napoli e Cagliari, 30 anni, ha firmato per la NK Lokomotiva di Zagabria. Accordo fino al termine della stagione:

Rinforzo per la nazionale tunisina in vista dei Mondiali in Nord America: le Aquile di Cartagine avranno tra le proprie fila Rani Khedira, fratello dell'ex juventino Sami. Il sito ufficiale della FIFA ha pubblicato la lista dei giocatori che hanno deciso di fare lo switch da una nazione all'altra e tra essi c'è anche il centrocampista dell'Union Berlino, che abbandona dunque la Germania.

Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, Walid Regragui ha ufficialmente annunciato la fine della sua esperienza come commissario tecnico della nazionale marocchina. La notizia era già nell’aria sin dal 6 febbraio, quando aveva presentato le dimissioni alla Fédération Royale Marocaine de Football, pochi giorni dopo la finale di CAN persa contro il Senegal. La FRMF, come già fatto in passato con Vahid Halilhodžić e Hervé Renard, aveva prontamente smentito il suo addio, ma in realtà Regragui aveva già firmato i documenti di risoluzione contrattuale a Rabat.

