La Roma perde di nuovo Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini ripensa al 3-3 con la Juve

Gian Piero Gasperini perde di nuovo Paulo Dybala. Nell’allenamento mattutino a Trigoria, in vista della gara con il Genoa, l’attaccante argentino si è infatti fermato per infortunio. L’ex Juve aveva goduto di un giorno libero per la nascita di sua figlia Gia, la prima avuta da Oriana Sabatini, ma il rientro non è stato quello previsto.

Problema al ginocchio per Dybala, che dopo qualche minuto di sessione si è dovuto fermare per via del dolore che aveva iniziato ad accusare. Se, come sembra, salterà la prossima partita, si tratterà della 41esima gara non giocata da quando veste la maglia della Roma.

Lo stesso Gasperini, protagonista di un confronto gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è tornato così sul pareggio con la Juventus nell’ultimo turno di campionato: “L’altra sera contro la Juventus, fosse finita 3-2 la partita a 30 secondi dalla fine, a un minuto dalla fine, noi saremmo sicuramente stati tutti molto più felici, e martedì avremmo ripreso la partita senza andare a vedere, gli errori che abbiamo fatto. Senza andare a verificare perché abbiamo preso un gol in quel modo, perché non siamo stati capaci magari negli ultimi minuti. Eppure la partita era la stessa. è cambiato un episodio e può far cambiare tutto. La forza è questa, imparare dalle sconfitte, imparare dagli esami andati male”.

Tutte le parole di Gasperini.