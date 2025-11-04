Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller
Arbitro: Pinheiro (Portogallo)
Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile