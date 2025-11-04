TMW News Atalanta, il futuro di Juric. Le idee di mercato per gennaio

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com si parla del campionato, ma anche della Champions e pure del mercato considerato che per quanto riguarda i rinnovi e alcune idee per gennaio iniziano ad esserci certamente dei movimenti.

L'Atalanta e la Champions

Domani in Champions la squadra bergamasca se la vedrà con l'Olympique Marsiglia e sono attesi dei segnali postivi in considerazione degli ultimi risultati in campionato non propriamente positivi. Anche la posizione di Juric inizia ad essere sotto osservazione. Alla vigilia della partita di Champions c’è comunque da segnalare l’appoggio compatto, concretamente oltre alle parole, di tutti i vertici della Dea. Nella mattinata l’intera dirigenza atalantina era in campo a Zingonia per seguire l’allenamento in vista della gara contro i francesi. Il presidente Antonio Percassi, a conferma del pieno sostegno del club nei suoi confronti, è andato a salutare Juric. Presenti, oltre al numero uno nerazzurro, anche l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico.

