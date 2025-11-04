Juventus-Sporting 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (38' st Adzic), Thuram (26' st Kostic), Cambiaso; Conceiçao (26' st Zhegrova), Yildiz (42' st David); Vlahovic (38' st Miretti). A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. All.: Spalletti.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (22' st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (37' st Alisson); Quenda (22' st Catamo), Trincao, Gonçalves (37' st Morita); Ioannidis (26' st Suarez). A disp.: Virginia, Reis, Kochorashvili, Ribeiro, Ramos, Blopa, Mangas. All.: Rui Borges.
Arbitro: Siebert (Germania)
Marcatori: 12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Ammoniti: Thuram, Cambiaso (J), Araujo, Gonçalves, Hjulmand (S)