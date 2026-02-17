Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Samuel Iling Jr: "Salvezza priorità assoluta. Il futuro? Ne parleremo a tempo debito"

Samuel Iling Jr: "Salvezza priorità assoluta. Il futuro? Ne parleremo a tempo debito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:09Serie A
Davide Caruso

17:30 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del Pisa Sporting Club, Samuel Iling Jr, si presenterà alla stampa pisana. Diretta testuale a cura di TMW.

17:47 - INIZIO CONFERENZA

Come sono state queste esperienze in Italia?
""Sono state esperienze diverse, possiamo dirlo. Alla Juventus ho trovato un grande club, una grande realtà: quattro anni lì non sono certo qualcosa di cui parlare in negativo, anzi. A Bologna ho vissuto in una città splendida, in un ambiente bello e stimolante. Per me, personalmente, non è andata come speravo, ma la squadra ha fatto bene, abbiamo vinto la Coppa Italia e sono contento per loro. Adesso a Pisa ho una nuova possibilità, quella di lottare per la salvezza. Per me queste tre esperienze in Italia sono state tutte importanti, e adesso devo sfruttarle al massimo".

A Pisa è arrivato in prestito secco o ci sono clausole?
"Non sto pensando oltre, perché la priorità assoluta è raggiungere la salvezza. Se poi dovessimo centrare gli obiettivi e si aprissero dei margini per restare più a lungo, lo vedremo più avanti. Adesso voglio solo concentrarmi su questi mesi, fare il mio lavoro e aiutare la squadra a rimanere in Serie A. Il resto si valuterà a tempo debito".

Qual è la sua collocazione in campo?
"Negli ultimi due anni ho ricoperto tanti ruoli diversi, quindi ormai so che nel calcio può cambiare tutto da un momento all’altro. Venerdì sono entrato praticamente da sotto‑punta, molto avanzato, e sì, posso fare anche l’esterno sinistro, il ruolo che ha interpretato Angori. Sono arrivato per giocare da quinto, possiamo dirlo, ma poi sono entrato da sotto‑punta: questi due ruoli sulla sinistra li ho fatti per tutta la mia carriera, quindi posso adattarmi senza problemi. Se serve alla squadra, per me è la cosa più importante".

Com'è andata la trattativa?
"Ne avevamo parlato un po’ prima e abbiamo visto che c’era l’opportunità di fare questo trasferimento. Per me era una scelta naturale: conosco bene il campionato italiano, mi piace giocare qui e ho sentito subito che Pisa poteva essere il posto giusto. Ho visto l’ambizione del club e la possibilità concreta di raggiungere la salvezza. È su questo che dobbiamo restare concentrati: testa bassa e lavoro quotidiano. Questa è la cosa più importante".

Ha parlato con Aebischer?
"No, non l'ho sentito, ma sapevo che Pisa fosse una bellissima città".

A centrocampo ora c'è molta abbondanza come pensa di essere utile? Tra qualche giornata il Pisa giocherà con la Juve, che sensazioni avrà?
"Sì, il Pisa adesso ha tanti giocatori a centrocampo, con caratteristiche diverse che possono essere utilizzati sia in zona centrale sia più larghi. E come hai detto tu, io sono assolutamente disponibile a ricoprire più ruoli in base a quello che mi chiede il mister. L’importante è essere utile alla squadra: posso adattarmi a posizioni diverse senza problemi, perché qui ci sono tanti giocatori con qualità differenti e questo permette al mister di scegliere la struttura migliore per ogni partita. Per quanto riguarda la seconda domanda: sì, tra tre giornate giocheremo contro la Juventus, e per me sarà un ritorno alle origini.
Sarà una gara speciale, perché lì sono cresciuto e ho iniziato il mio percorso. Ma adesso penso solo al presente, alle prossime partite e a dare tutto per il Pisa. Quando arriverà il momento della Juventus, la vivrò con emozione, ma sempre da professionista".

Quali differenze ha visto con l'Inghilterra?
"Sì, posso dire che in Italia c’è intensità, eccome. Non si può dire il contrario. In Inghilterra il ritmo è più “bum‑bum‑bum”, vai avanti continuamente e si arriva spesso al gol con grande velocità. In Italia, invece, c’è più strategia, più attenzione tattica, come negli scacchi: ogni mossa conta, ogni dettaglio fa la differenza. È un calcio diverso, ma molto formativo".

Quanto è importante la partita con la Fiorentina?
"Lo sappiamo, è una partita importante, ma in realtà lo sono tutte. Abbiamo ancora tante gare davanti e possiamo fare molti punti. Ogni occasione va sfruttata, perché ogni punto può accorciare la distanza e darci la consapevolezza che possiamo farcela. Dobbiamo restare concentrati giorno dopo giorno, capire che abbiamo le qualità per raggiungere l’obiettivo e continuare a lavorare con la testa giusta ".

18:09 - FINE CONFERENZA

Articoli correlati
Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le... Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le immagini
Pisa, ecco l'annuncio: Samuel Iling-Junior arriva in prestito secco dall'Aston Villa... Pisa, ecco l'annuncio: Samuel Iling-Junior arriva in prestito secco dall'Aston Villa
Pisa, in arrivo Iling-Junior: l'ex Juve e Bologna in prestito secco dall'Aston Villa... Pisa, in arrivo Iling-Junior: l'ex Juve e Bologna in prestito secco dall'Aston Villa
Altre notizie Serie A
Koopmeiners fa cose turche: Galatasaray-Juve 1-2 all'intervallo, doppietta dell'olandese.... Koopmeiners fa cose turche: Galatasaray-Juve 1-2 all'intervallo, doppietta dell'olandese. Bremer ko
Milan, si parla di nuovo rinnovo per Bartesaghi: le parti si aggiorneranno a fine... Milan, si parla di nuovo rinnovo per Bartesaghi: le parti si aggiorneranno a fine anno
Nico Paz in calo? Fabregas prima di Milan-Como: "La vita del calciatore top è questa"... Nico Paz in calo? Fabregas prima di Milan-Como: "La vita del calciatore top è questa"
Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori... Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori di Moggi"
Lotito: "La Lazio è di chi la ama. E noi stiamo lavorando per renderla immortale"... Lotito: "La Lazio è di chi la ama. E noi stiamo lavorando per renderla immortale"
Juve, brutte notizie: Bremer non ce la fa, Spalletti costretto a inserire Gatti Juve, brutte notizie: Bremer non ce la fa, Spalletti costretto a inserire Gatti
Finalmente Koopmeiners! Show dell'olandese a Istanbul, doppietta e Juve avanti 2-1... Finalmente Koopmeiners! Show dell'olandese a Istanbul, doppietta e Juve avanti 2-1
Rugani alla Fiorentina ritrova due amici: "Stagione ottima di Fagioli. Kean cresciuto... Rugani alla Fiorentina ritrova due amici: "Stagione ottima di Fagioli. Kean cresciuto e maturato"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
3 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Alguacil la new entry
5 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Immagine top news n.1 Inter-Juve, parla Bastoni: "Mi prendo la responsabilità per ciò che ho fatto. Ho sbagliato"
Immagine top news n.2 Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Immagine top news n.3 Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
Immagine top news n.4 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
Immagine top news n.5 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
Immagine top news n.6 Allegri su Inter-Juve: "Inutile parlarne ancora. Queste situazioni ci sono sempre state"
Immagine top news n.7 Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juventus, ma sapevo che 'lui' non voleva lasciarmi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.2 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.4 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Koopmeiners fa cose turche: Galatasaray-Juve 1-2 all'intervallo, doppietta dell'olandese. Bremer ko
Immagine news Serie A n.2 Milan, si parla di nuovo rinnovo per Bartesaghi: le parti si aggiorneranno a fine anno
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz in calo? Fabregas prima di Milan-Como: "La vita del calciatore top è questa"
Immagine news Serie A n.4 Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori di Moggi"
Immagine news Serie A n.5 Lotito: "La Lazio è di chi la ama. E noi stiamo lavorando per renderla immortale"
Immagine news Serie A n.6 Juve, brutte notizie: Bremer non ce la fa, Spalletti costretto a inserire Gatti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.2 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, brutte notizie per Gregucci: lesioni muscolari per Martinelli e Pierini
Immagine news Serie B n.4 Cesena, si ferma subito Castrovilli: lesione al bicipite femorale per l'ex Bari
Immagine news Serie B n.5 Spezia, ha firmato Shagaxle: il giovane centrocampista arriva da svincolato
Immagine news Serie B n.6 Assemblea Lega B, nuovo sistema premiante per valorizzazione giovani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, cambio in panchina: esonerato Mancinelli, al suo posto Boscaglia
Immagine news Serie C n.4 Foggia, esonerato il direttore sportivo Carlo Musa: la nota del club
Immagine news Serie C n.5 Carpi, il ds Bernardi: "Le prestazioni ci sono, adesso dobbiamo ritrovare la vittoria"
Immagine news Serie C n.6 Cambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore atletico
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…