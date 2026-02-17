Il grande assente in Milan-Como… L’unica vittoria dei lariani ha fatto 41!

Avrebbe potuto essere nell’elenco dei giocatori più attesi. Di sicuro c’è che sarà nell’elenco di quelli assenti.

Perché l’attaccante spagnolo Alvaro Morata nel match casalingo contro la Fiorentina ha rimediato un’espulsione per somma d’ammonizioni che farà scattare in automatico il turno di squalifica. Poteva essere la sfida dell’ex. Il giocatore arrivato in Italia dalla cantera madridista per un’intuizione della Juventus ha, infatti, vestito il rossonero del Diavolo nel corso della stagione 2024-2025: in campionato 16 caps condite da 5 reti. Soprattutto, da avversario dei meneghini li aveva bucati nel 2014-2015 e 2021-2022. Non è tutto. Perché il suo bilancio delle sfide al Milan in Serie A racconta di 1 sola sconfitta in 6 faccia a faccia.

Quello di mercoledì, calcio d’avvio alle 20:45, sarà il 15esimo Milan-Como di campionato. Il 14esimo nel principale torneo nostrano. La contabilità di questi scontri diretti racconta di 9 vittorie rossonere, 4 segni X, 1 successo biancoblù. Quando è comparso l’unico, fino a quest’oggi, segno 2 in schedina? Nel gennaio del 1985, 0-2 con centri di Matteoli e Bruno.

Situazione in classifica.

Milan con 53 punti in seconda piazza (15V – 8X – 1P con 40GF e 18GS), 24 colti al Meazza (7V – 3X – 1P con 17GF e 9GS). Col 2-1 sul Pisa è arrivato a contare 23 gare positive senza soluzione di continuità. Como che rincorre a 41 e appena estromesso dalla zona Europa (11V – 8X – 5P con 38GF e 18GS), di cui 18 fatti in trasferta (5V – 3X – 3P con 17GF e 9GS). Sabato è inaspettatamente caduto in casa contro la Fiorentina.

All’andata fu 3-1 per i rossoneri nonostante la caterva di palle-gol in favore dei Lariani.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

9 vittorie Milan

4 pareggi

1 vittoria Como

33 gol fatti Milan

11 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Como 1-1, 2° giornata 1949/1950

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Como 2-1, 29° giornata 2024/2025