Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti

Nella 21esima giornata di Serie A il Milan ospita il Lecce a San Siro. I rossoneri vanno a caccia di punti preziosi per restare agganciati alla vetta della classifica, mentre i salentini tornano a Milano a distanza di appena quattro giorni.

Pronostico Milan-Lecce quote

Il successo ottenuto giovedì contro il Como ha permesso aldi staccare il Napoli e restare in scia dell'Inter nella corsa al vertice. La squadra di Allegri arriva però a questa sfida dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, un risultato che conferma un rendimento interno fin qui inferiore rispetto a quello lontano da San Siro. Situazione ben diversa per il, appena fuori dalla zona retrocessione e atteso da una trasferta complicata ma fondamentale nella lotta salvezza. I salentini hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, con l'unica eccezione rappresentata da un pareggio di prestigio sul campo della Juventus, risultato che Di Francesco spera di riuscire a replicare anche a Milano. E nelle, l'esito GOAL offerto a:

Pronostico Milan-Lecce: GOAL 2.42 info 2.40 info 2.40 info 2.40 info

Milan Lecce pronostico, i precedenti

I precedenti tra Milan e Lecce pendono nettamente a favore dei rossoneri. Nei 47 confronti complessivi, il Diavolo ha infatti collezionato 30 vittorie, a fronte delle sole 2 del Lecce e di 15 pareggi. Un dominio confermato anche dalla storia recente, con cinque successi consecutivi del Milan negli ultimi cinque scontri diretti e un bilancio di 14 gol segnati contro appena 2 subiti. Limitando l'analisi alle gare disputate a San Siro, il divario si amplia ulteriormente: l'ultimo e unico successo dei salentini risale alla stagione 1997/98, mentre da allora si contano due pareggi e ben dodici vittorie rossonere. L'ultima affermazione in ordine di tempo è il 3-0 inflitto al Lecce in Coppa Italia lo scorso settembre, deciso dalle reti di Giménez, Nkunku e Pulisic.

Pronostico marcatore Milan-Lecce

Tra i possibili protagonisti dispicca senza dubbio il nome di. I salentini rappresentano infatti la vittima preferita dell'attaccante americano in Serie A: cinque reti in quattro scontri diretti fanno di Pulisic una vera e propria sentenza contro il Lecce. Rimasto a riposo nella sfida infrasettimanale contro il Como, l'ex Chelsea è pronto a tornare dal primo minuto domenica, con l'obiettivo di lasciare ancora una volta il segno. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Lecce: PULISIC SEGNA 2.15 info 2.05 info 2.10 info 2.05 info

Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 18 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

