Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo

Vittoria per 1-0 delle scandinave sulle ragazze di Soncin che ora avranno l'occasione di rifarsi subito: sabato 7 a Vicenza arriva infatti la Danimarca

Un risultato amaro, figlio di un primo tempo in cui l’Italia non è riuscita a concretizzare il proprio dominio territoriale lasciando alla Svezia alcune ripartenze letali fra cui quella da cui nasce il gol che decide la sfida e una ripresa volenterosa e più lucida dove però manca il colpo del ko fra pali, salvataggi sulla linea e qualche conclusione troppo flebile. La formazione di Andrea Soncin esce dal Granillo sconfitta nella prima gara di qualificazione al Mondiale del 2027 contro quella che è ormai la bestia nera che agita i sonni delle nostre calciatrici.

Il gol di Filippa Angedhal, su cui Laura Giuliani non è perfetta nonostante una deviazione – del terreno o di una compagna non è chiaro – renda il pallone più insidioso, basta alle gialloblù per sconfiggere nuovamente le Azzurre e prendersi il primo posto del girone in coabitazione con la Danimarca che si è imposta sulla Serbia per 3-1.

Il primo dei due impegni casalinghi di questo marzo costringe le Azzurre a reagire immediatamente fra pochi giorni a Vicenza quando di scena ci sarà la sfida contro la Danimarca che rappresenta la terza incomoda fra Italia e Svezia per i primi due posti: vincere il girone infatti garantirebbe la qualificazione diretta, mentre la seconda piazza l’accesso ai play off che si giocheranno in autunno. Ma non è ora il caso di pensarci. Le azzurre devono infatti concentrarsi sul prossimo incontro e cercare di limare ulteriormente quei limiti – una certa frenesia e la mancanza di cinismo negli ultimi metri – che si porta dietro da tempo nonostante un grandissimo Europeo disputato la scorsa estate.

“C’è tantissimo rammarico per il risultato, ma come ho detto alle ragazze sono estremamente orgoglioso di quanto messo in campo e di quanto siano riuscite a mostrare a questo pubblico che ci ha spinto fino all’ultimo alla ricerca del gol per rimettere in piedi la gara. - sono state le parole di Soncin nel post gara - Ho poco da rimproverare alle ragazze se non che siamo arrivati a pochi centimetri dal pareggio. Guardiamo avanti con grandissima fiducia”.