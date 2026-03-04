Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, SI LAVORA PER IL FUTURO DI VLAHOVIC E... CHIELLINI. NAPOLI, ADL POTREBBE SALUTARE MANNA. FIORENTINA, GLI OCCHI DEL MILAN SU KEAN. ROMA, TUTTO PRONTO PER IL RITORNO DEL CAPITANO. ATALANTA, NON MANCANO I RUMORS SU BELLANOVA E PALESTRA

ATALANTA

Il futuro di Marco Palestra è al centro delle strategie dell'Atalanta: dopo l'ottimo prestito al Cagliari, il difensore tornerà a Bergamo, dove il club intende blindarlo insieme a Carnesecchi e Scalvini. Nonostante l'interesse di Inter, Juventus e club di Premier League, l'Atalanta valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro, avendo già respinto in passato offerte da Rennes, Monaco e una proposta bianconera da 20 milioni. La permanenza di Palestra in nerazzurro è legata anche alla probabile cessione estiva di Raoul Bellanova. Quest'ultimo, già nel mirino dell'Inter a gennaio, è destinato a una nuova sfida professionale, lasciando potenzialmente il posto sulla fascia proprio al giovane rientrante dal prestito.

CAGLIARI

Semih Kilicsoy è diventato un punto fermo del Cagliari, contribuendo al miglioramento della classifica rossoblù (+5 punti rispetto all'anno scorso). Il talento turco classe 2005, titolare fisso da dicembre e autore di 4 reti nelle ultime 12 gare, verrà riscattato a titolo definitivo dal Besiktas a fine stagione. Il ds Guido Angelozzi ha confermato l'intenzione del presidente Giulini di investire i 12 milioni di euro previsti per il cartellino, dopo aver tentato invano di ottenere uno sconto a gennaio. L'operazione, nata su segnalazione dell'agente Pastorello e avallata dallo scouting (che ne ha saggiato anche le doti umane tramite lo staff di Montella), porterà a un contratto fino al 2030. Previsto, inoltre, un adeguamento dell'ingaggio per il calciatore, che attualmente percepisce circa 300mila euro netti.

FIORENTINA

Il Milan osserva da vicino la crescita di Moise Kean, centravanti della Fiorentina stimato da Allegri, ma al momento non esiste una trattativa concreta. Il calciatore si trova bene a Firenze e, nonostante l'annata difficile del club, servirebbe un’offerta irrinunciabile per convincerlo a partire, considerando anche l'imminente vetrina del Mondiale. Sul giocatore resta l'interesse di club di Premier League (soprattutto il Fulham) e dell'Arabia Saudita, realtà che possono sostenere costi e ingaggi più elevati rispetto alle società italiane. Un fattore chiave è la clausola risolutoria da 62 milioni di euro, esercitabile esclusivamente tra il 1° e il 15 luglio, proprio nella fase finale della rassegna iridata.

INTER

Alessandro Bastoni, a 26 anni, è diventato il prototipo del difensore moderno e un pilastro tattico dell'Inter. Grazie alla sua capacità di impostazione, il centrale ha attirato l'interesse di grandi club europei: il Barcellona lo vede come leader tecnico, il Liverpool come erede di Van Dijk e l'Arsenal come perfetto costruttore di gioco, con Chelsea e City sullo sfondo. Nonostante queste lusinghe, l'Inter considera Bastoni incedibile e sta lavorando al rinnovo del contratto con adeguamento economico. Per privarsi del giocatore, il club nerazzurro valuterebbe soltanto offerte comprese tra i 90 e i 100 milioni di euro.

JUVENTUS

Il futuro assetto societario della Juventus potrebbe cambiare drasticamente: in caso di addio di Comolli a fine stagione, si ipotizza l'inserimento di un profilo amministrativo proveniente da Exor. In questo scenario, Giorgio Chiellini assumerebbe maggiore potere decisionale in ambito tecnico, forte del solido legame con Luciano Spalletti, il cui rinnovo fino al 2028 appare ormai imminente. Chiellini andrebbe così a colmare un vuoto nell'organigramma bianconero, diventando l'uomo simbolo incaricato di rappresentare l'identità del club nei processi sportivi, ruolo che ha già iniziato a ricoprire influenzando le discussioni tecniche e le dinamiche di mercato.

Il clima attorno al rinnovo di Dusan Vlahovic è cambiato: dopo una fase di stallo, tra le parti regna ora un cauto ottimismo, alimentato anche dalla permanenza di Spalletti e dal recente rinnovo di Yildiz. Nonostante l'eliminazione dalla Champions, la Juventus è già al lavoro per un nuovo accordo. Tuttavia, esiste ancora una distanza economica tra l'offerta del club di 6 milioni di euro netti più bonus a stagione e la richiesta del calciatore di 8 milioni netti più bonus, forte del possibile interesse della Premier League. Il club bianconero punta a non superare il tetto salariale di 7 milioni (fissato con il rinnovo di Yildiz) per preservare l'equilibrio dello spogliatoio. La volontà di confermare il numero 9 resta comunque prioritaria, poiché sostituirlo sul mercato comporterebbe un investimento superiore ai 50 milioni di euro, oltre a ingaggio e commissioni.

MILAN

L'affare tra Milan e Corinthians per il centrocampista André (€15 milioni più 2 di bonus) ha subito una brusca frenata, portando il club rossonero a valutare persino le vie legali. Lo stallo è causato dalla ferma opposizione del tecnico Dorival Junior, che ha minacciato le dimissioni in caso di cessione, e dalla protesta dei tifosi brasiliani. Questi fattori condizionano il presidente Osmar Stabile, preoccupato per le imminenti elezioni societarie. D'altra parte, il calciatore e il suo entourage spingono per il trasferimento in Italia, supportati dai finanziatori del Corinthians che, vista la difficile situazione economica del club, premono per l'accettazione dell'offerta milanista. La trattativa resta in una fase di forte tensione tra esigenze tecniche, ambientali e necessità finanziarie.

NAPOLI

Il futuro del Napoli è incerto: il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando le responsabilità di una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante gli ingenti investimenti effettuati tra estate (Beukema, Lucca, Noa Lang, Marianucci, Miguel Gutierrez) e inverno (Giovane e Alisson Santos). A rischiare maggiormente è il direttore sportivo Giovanni Manna: nonostante lo scudetto vinto, pesano i circa 120 milioni investiti per giocatori dal rendimento altalenante o a rischio mancato riscatto. Anche il raggiungimento della Champions League potrebbe non bastare per la sua riconferma. Al contrario, la posizione di Antonio Conte appare più salda: il tecnico è considerato il meno colpevole della situazione e, complice la mancanza di alternative, si va verso una sua permanenza per la prossima stagione.

ROMA

Gian Piero Gasperini ha espresso un parere positivo sul possibile ritorno di Francesco Totti nell'organigramma della Roma, definendolo una "bella opportunità". Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Il Messaggero ha confermato che l'allenatore e l'ex capitano hanno cenato ieri sera al ristorante "Da Rinaldi al Quirinale". Il piano dei Friedkin prevedrebbe per Totti un ruolo iniziale da consulente esterno, finalizzato a un graduale inserimento in pianta stabile all'interno della società.

KLOPP SALUTA LA RED BULL PER APPRODARE AL REAL MADRID? BARCELLONA, RASHFORD VERSO IL RISCATTO. BAYERN MONACO, OSIMEHN NOME CALDO IN CASO DI ADDIO DI KANE. LOS ANGELES GALAXY, REUS RINNOVA. FLAMENGO, ESONERO A SORPRESA PER FILIPE LUIS. SANCHEZ FLORES TORNA IN PANCHINA: FIRMA COL DEPORTIVO ALAVES

BUNDESLIGA

A circa un anno dal suo inizio, il rapporto tra Jürgen Klopp e il gruppo Red Bull potrebbe interrompersi. Secondo la stampa austriaca (Salzburger Nachrichten), la dirigenza non sarebbe pienamente soddisfatta della crescita sportiva sotto la sua supervisione strategica. Per il ruolo di coordinatore dei club del gruppo (Lipsia, Leeds, New York, tra gli altri) è già emerso il nome di Oliver Glasner come possibile sostituto. Nonostante le riflessioni in corso, non si esclude per Klopp un ritorno in panchina già dalla prossima estate: le indiscrezioni lo accostano al Real Madrid, attualmente alla ricerca di un nuovo tecnico. La sua esperienza in Red Bull, iniziata nel gennaio 2025 dopo il lungo ciclo al Liverpool, era stata accolta con sorpresa e qualche polemica in Germania.

Victor Osimhen si conferma uno dei centravanti più prolifici d'Europa: a 27 anni, l'attaccante nigeriano sta trascinando il Galatasaray con numeri impressionanti tra campionato e Champions League, dopo una prima stagione da 37 reti. Queste prestazioni hanno attirato l'interesse del Bayern Monaco, con il tecnico Vincent Kompany che lo stima sin dai tempi dello Charleroi e lo valuta come potenziale erede di Harry Kane. Tuttavia, l'operazione si presenta complessa: il club turco, che lo ha riscattato dal Napoli per 75 milioni di euro legandolo fino al 2029, non intende privarsene per meno di 150 milioni. Sul fronte PSG, invece, la pista sembra fredda: nonostante l'apprezzamento di Luis Campos, l'ingaggio da 20 milioni netti e le richieste del Galatasaray sono ritenuti proibitivi, senza contare i dubbi tattici di Luis Enrique sulle caratteristiche del giocatore.

LALIGA

Marcus Rashford è vicino al trasferimento definitivo al Barcellona. Dopo il prestito della scorsa estate, il club catalano è intenzionato a esercitare l'opzione di acquisto fissata a circa 30 milioni di euro. Il Manchester United, dal canto suo, non ritiene più l'attaccante parte del proprio progetto tecnico e sembra rassegnato ad accettare una valutazione sensibilmente inferiore rispetto al passato. Il contrasto con le cifre degli anni scorsi è netto: nel 2020 lo United lo valutava oltre 100 milioni e tecnici come Tuchel (all'epoca al PSG) lo consideravano una priorità assoluta, paragonandolo per potenziale a Mbappé. Dopo un percorso altalenante a Old Trafford, l'affare si avvia alla conclusione a condizioni economiche molto favorevoli per il Barcellona.

Il Deportivo Alavés ha ufficializzato il cambio della guida tecnica: Eduardo "Chacho" Coudet lascia la panchina del club basco dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Arrivato a Vitoria nel dicembre 2024, l'allenatore argentino chiude la sua esperienza dopo 55 partite ufficiali tra Liga e Copa del Rey. Al suo posto subentra Quique Sánchez Flores, che ha firmato un contratto fino al 2028. Il nuovo tecnico, scelto per la sua grande esperienza internazionale e il carattere competitivo, assume il comando della prima squadra con l'obiettivo di mettere a disposizione la propria solidità maturata in anni di carriera in Spagna e all'estero.

ALTRI CAMPIONATI

Il Flamengo ha esonerato a sorpresa Filipe Luís nonostante la vittoria per 8-0 contro il Madureira e la conquista della finale del Campionato Carioca. La decisione della dirigenza è maturata a causa del deludente avvio di stagione 2026, segnato dalle sconfitte in Supercoppa del Brasile e Recopa Sudamericana, oltre a tensioni interne nello spogliatoio. Al suo posto è già pronto ad arrivare Leonardo Jardim con un accordo fino al dicembre 2027.

I Los Angeles Galaxy hanno ufficializzato il rinnovo del contratto di Marco Reus fino a dicembre 2027. Il trentaseienne tedesco, arrivato in MLS nell'agosto 2025, si è subito imposto come leader e trascinatore, collezionando 22 contributi decisivi in 42 gare e contribuendo alla vittoria della MLS Cup 2024. Il direttore generale Will Kuntz ha lodato l'impatto tecnico e la professionalità del calciatore, definendo la sua presenza "inestimabile" per il gruppo.

NAZIONALI

Walid Regragui non è più l'allenatore del Marocco: secondo Footmercato, il commissario tecnico ha raggiunto un accordo con la federazione per rassegnare le dimissioni. Si chiude così un'era storica, segnata dal raggiungimento delle semifinali ai Mondiali 2022. Manca solo l'annuncio ufficiale della federazione (FRMF), atteso nei prossimi giorni, per formalizzare l'addio nato da riflessioni sul futuro tecnico della nazionale. La federazione è ora alla ricerca di un successore che possa garantire continuità ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Resta da decidere se puntare su un profilo internazionale di alto livello o su una soluzione interna: tra le ipotesi circola il nome di Mohamed Ouahbi, attuale tecnico dell'Under-20 marocchina.