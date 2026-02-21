Liverpool, Gomez via in estate: sul difensore (a un anno dalla scadenza) c'è anche il Milan

L’estate che verrà potrebbe segnare un passaggio importante nella carriera di Joe Gomez e, allo stesso tempo, una fase di profondo rinnovamento per il Liverpool. Con un solo anno di contratto alle spalle al termine della stagione, il difensore inglese appare sempre meno centrale nel progetto dei Reds e sempre più vicino a un cambio di maglia.

Nonostante l’utilità dimostrata nel corso degli anni come elemento duttile e affidabile della rosa, a Liverpool si fa strada l’idea che il momento giusto per separarsi sia arrivato. Anche perché la gestione tecnica guidata da Arne Slot sembra orientata a rimodellare il reparto arretrato con profili più giovani e maggiormente specializzati. A riportarlo è CaughOffside.

“Il Liverpool vuole ringiovanire e rendere più specifica la propria difesa”, spiega una fonte vicina al club. “Gomez non è più considerato indispensabile, ma piuttosto una risorsa importante sul mercato. Con il contratto in scadenza nel 2027, l’estate 2026 rappresenta l’ultima vera occasione per ottenere una cifra significativa”.

Dal canto suo, Gomez – pur avendo sempre accettato il ruolo di uomo-squadra – sarebbe ora più aperto a una nuova sfida. E l’interesse non manca: tra i club che monitorano la situazione - si legge sul portale inglese - figurano Bayern Monaco e Milan, con i rossoneri considerati al momento in vantaggio. Più defilati West Ham e Brighton, anche per via dell’ingaggio richiesto: oltre 5 milioni di euro a stagione, cifra che potrebbe pesare viste le incognite legate al passato fisico del giocatore.