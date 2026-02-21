Parma, i convocati di Cuesta per il Milan: out Circati e Mikolajewski, c'è Mena Martinez

Mancano 24 ore alla sfida tra Milan e Parma, valida per la 26ª giornata di Serie A. Per l’appuntamento di San Siro, mister Carlos Cuesta ha diramato la lista dei 23 convocati. Non sarà della partita Alessandro Circati, fermato dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro il Verona quando era in diffida. Tra i convocati figura invece l’esterno della Primavera Mena Martinez, mentre non compare in elenco l’attaccante Mikolajewski. Presenti anche i portieri Casentini e Drobnic, ormai inseriti in maniera stabile nel gruppo della Prima Squadra.

Di seguito l'elenco completo dei gialloblù:

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 15 Delprato, 61 Drobnic, 63 Mena Martinez, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.