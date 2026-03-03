Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile

Calcio inglese in lutto per la scomparsa, a 72 anni, di una pioniera del calcio femminile. Si tratta di Lynda Hale, ex ala del Southampton, con cui ha vinto sette FA Cup, e dell’Inghilterra appunto con cui mise a segno il primo gol ufficiale della nazionale nella prima gara internazionale giocata il 18 novembre del 1972 contro la Scozia. Successivamente l’ex calciatrice ha avuto un ruolo nella crescita del movimento in patria tanto da essere stata inserita dalla Football Association come una delle giocatrici storiche della nazionale inglese.

L’Inghilterra onorerà la sua memoria indossando la fascia nera al braccio nella sfida di domani contro l’Ucraina valida per la prima giornata delle qualificazioni al Mondiale in Brasile del 2027.

“Il nostro primo numero 7 e marcatorice nella prima partita ufficiale per le donne inglesi, Lynda sarà sempre ricordata per il ruolo che ha giocato nella nostra storia del calcio - ha detto la presidente della Football Association, Debbie Hewitt - “A nome di tutti alla FA e di tutti quelli collegati alle Leonesse, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”.