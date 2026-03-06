Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì

In pochi, nell'estate del 2010, conoscevano Kevin Prince Boateng. Centrocampista tedesco, cresciuto nell'Hertha Berlino come i suoi fratelli, aveva scelto di giocare per il Ghana nonostante la scelta differente proprio dei suoi consanguinei. L'ottima coppa del Mondo della nazionale africana - arrivata a un passo dalla semifinale - aveva fatto il resto, visto che con il Portsmouth aveva giocato più che discretamente, con cinque gol in ventisette presenze. Così è arrivata la chiamata del Genoa di Preziosi che, però, lo girò subito in prestito all'amico Adriano Galliani e il suo Milan.

A Milano ha firmato gol straordinari, vincendo uno Scudetto (il penultimo) e una Supercoppa italiana. "C'erano fenomeni in ogni posizione e la cosa strana fu che io trovai spazio per giocare. Mi sento uno dei protagonisti dello Scudetto, vincere con la maglia rossonera è stato qualcosa di fantastico ed irripetibile."

Tre anni poi Las Palmas, Eintracht Francoforte e la sensazione di non poter più avere un'altra straordinaria stagione. Incredibilmente, nel momento di flessione della propria carriera, è passato dal Sassuolo al Barcellona. "Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto. Mi sono addormentato sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona". Probabilmente anche grazie a quel gol in un Milan-Barcellona di qualche anno prima, ancora negli occhi dei tifosi milanisti, ma anche di Messi. Oggi Kevin Prince Boateng compie 39 anni.