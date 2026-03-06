Un talento al giorno, Omar Janneh: l'asso del Losanna è un ex Atletico Madrid

Omar Janneh, nato in Spagna il 23 agosto 2006, è un centravanti puro di grande prospettiva che si è trasferito al Losanna nel gennaio 2026 dopo aver lasciato la squadra B dell'Atletico Madrid. A soli 19 anni ha dimostrato un impatto immediato e sorprendente nel calcio giovanile svizzero, segnando sette gol in undici partite disputate in tutte le competizioni. La sua capacità di adattarsi rapidamente a un nuovo ambiente e campionato, unita a un istinto del gol naturale, ha reso il suo arrivo un vero colpo per il club rossoblù, che ha investito circa due milioni di euro per assicurarselo, una cifra che già appare un affare considerando le prestazioni iniziali.

Fisicamente già sviluppato per la sua età, Janneh si distingue per velocità, accelerazione esplosiva e un fiuto del gol da centravanti classico: ama attaccare la profondità, finalizzare con precisione in area e sfruttare i movimenti senza palla per inserirsi nelle zone pericolose. Dotato di un buon primo controllo e di forza nel proteggere la palla, mostra anche intelligenza tattica nel posizionarsi e nel collaborare con i compagni, qualità rare per un ragazzo così giovane. Il suo stile aggressivo e diretto lo rende un attaccante moderno, capace di incidere sia come finalizzatore che come riferimento offensivo, con un potenziale che lo proietta già tra i talenti più seguiti del panorama europeo.

Nome: Omar Janneh

Data di nascita: 23 agosto 2006

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante

Squadra: Losanna

Assomiglia a: Iñaki Williams Arthuer

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale