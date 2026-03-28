Damascelli su Il Giornale: "L'esultanza dell'Italia è una storica figura di m..."

Il fuorionda trasmesso dalla Rai circa l'esultanza di alcuni azzurri al passaggio del turno della Bosnia ai danni del Galles ha acceso una vera e propria tempesta mediatica, tra polemiche social e reazioni anche dall’estero. Le immagini, finite in onda inaspettatamente, hanno alimentato critiche e ironie, riportando al centro il tema dell’opportunità di certe esultanze.

A commentare l’episodio è stato Tony Damascelli sulle colonne de Il Giornale, con toni duri: “Ci siamo fatti riconoscere, una storica figura di m…”, ha scritto, riprendendo un’espressione già nota. Damascelli, però, va oltre l’episodio e punta il dito contro un atteggiamento generale: "È singolare che la spavalderia sia stata esibita da chi è stato spedito fuori dalle coppe europee da avversari non certamente irresistibili, direi a memoria, Bodo, Galatasaray, Psv. Ma tant’è, eliminati gli irlandesi del nord abbiamo ritrovato orgoglio e pregiudizio, siamo più forti di chiunque altro, almeno fino al fischio d’inizio, tale consapevolezza deriverebbe dai risultati esaltanti delle nostre squadre e, si sa, della stessa nazionale.

C’è un precedente che potrebbe stimolare gli azzurri: nel 2009 la Bosnia perse lo spareggio per il mondiale proprio a Zenica contro il Portogallo. L’anno dopo, l’Italia di Lippi si presentò in Sudafrica, fiera del quarto titolo vinto in Germania. Finimmo ultimi nel girone, dietro Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Cerchiamo di non esultare troppo, comunque a telecamere spente".