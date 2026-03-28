Bosnia, Alajbegovic: "Siamo un gruppo che non si arrende mai. Siamo uniti, sempre"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno del Salisburgo e della Nazionale bosniaca, avversario martedì degli azzurri nel playoff mondiale, Kerim Alajbegovic ha parlato dei punti di forza della sua rappresentativa: "La mentalità, il carattere: siamo un gruppo che non si arrende mai, ciascuno corre per gli altri. Pensate che giovedì sera in Galles metà della nostra squadra aveva i crampi, però abbiamo continuato a correre, senza smettere mai".

Per quanto riguarda le altre qualità conclude: "Le abbiamo dimostrate a Cardiff. Siamo felici di aver passato questo ostacolo. Abbiamo visto che anche in casa del Galles è stata una partita veramente difficile, ma siamo riusciti a rimetterla in parità, negli ultimi venti minuti prima dei tempi supplementari abbiamo fatto una pressione molto forte. Siamo uniti, sempre".