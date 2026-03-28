L'esultanza per la Bosnia e la sfida playoff: Italia, oggi alle 13.30 parla Dimarco
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È Federico Dimarco il giocatore della Nazionale scelto dalla FIGC per rispondere alle domande dei cronisti in conferenza stampa, a tre giorni dalla finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali con la Bosnia ed Erzegovina.
Il laterale dell’Inter è stato tra i protagonisti del video, diffuso sulla Rai, in cui alcuni giocatori azzurri (con lui Vicario, Pio Esposito e Meret) sembravano esultare per il successo bosniaco sul Galles in semifinale. Oggi, con tutta probabilità, sarà chiamato a spiegare l'accaduto e le ragioni.
La conferenza inizierà alle ore 13.30: appuntamento, come sempre, sulle pagine di TMW per la diretta testuale. La partita con la Bosnia è invece in programma martedì alle 20.45 a Fenica.
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