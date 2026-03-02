Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino sempre"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nelle scorse ore ha parlato a Radio Gr1 Parlamento, affrontando varie tematiche legate alla società emiliana di cui è ormai divenuto un simbolo, oltre che la prima guida in dirigenza.

A Carnevali è stato chiesto conto per esempio del cartellino rosso rimediato ieri dal centravanti Andrea Pinamonti all'inizio della partita poi vinta 2-1 dal Sassuolo contro l'Atalanta, e se all'attaccante siano state tirate le orecchie per il gesto: "Pinamonti ha commesso un fallo da espulsione, per cui niente da dire, ma niente tiratine d'orecchio e nulla da dire all'arbitro che ha fischiato bene. Anzi, gli farei un plauso perché si parla tanto di loro quando sbagliano ma ieri ha fatto bene. Quindi complimenti anche a lui".

In conclusione poi Carnevali ha esteso la riflessione sul tema arbitrale al VAR, che dovrebbe essere modificato nel suo utilizzo dalle nuove regoli alle quali sta lavorando l'IFAB. Che trovano un sostanziale accoglimento da parte dell'AD del Sassuolo: "Direi che sono favorevole, il VAR deve intervenire quando c'è un evento importante, dobbiamo smetterla di attaccare gli arbitri. Mi dispiace che i grandi club attacchino sempre gli arbitri, non in modo corretto queste persone che invece vanno aiutate. Ci sono delle regole sbagliate che devono cambiare ma sono sicuro che faranno le cose per migliorare".

