McKennie ha rinnovato con la Juve, Conte ritrova De Bruyne: le top news delle 18

Weston McKennie ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus, fino al 2030. L’annuncio è atteso nelle prossime ore, con il nuovo accordo il centrocampista statunitense guadagnerà fino a 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Si avvicina, intanto, il rientro in campo di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e potrebbe rientrare fra i convocati per la gara di campionato con il Pisa.

Vigilia di Coppa Italia senza dichiarazioni, per gli allenatori di Como e Inter. Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha raccontato gli obiettivi della squadra allenata da Cristian Chivu: “Il doblete? Sarebbe un sogno, faremo di tutto per provare a vincerlo”. Il tecnico interista dovrà fare a meno ovviamente di Lautaro Martinez, che prosegue il lavoro personalizzato senza intoppi, ma anche di Ange-Yoan Bonny, che invece punta a esserci per il derby. È quello l’obiettivo anche di Davide Bartesaghi: gli esami a cui si è sottoposto il laterale del Milan hanno escluso lesioni, filtrano buone sensazioni in merito alla possibilità che sia protagonista nella stracittadina.

Sorride, in casa Napoli, Kevin De Bruyne: il centrocampista belga ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Con il Torino potrebbe invece tornare anche in campo Zambo Anguissa: il centrocampista dovrebbe sedere in panchina ed entrare nel finale di gara, dato che non sente più dolore. Brutte notizie, in casa Sassuolo, per Simone Fadera: l’esterno, vittima di una frattura dell’osso zigomatico, dovrà sottoporsi a operazione chirurgica. Per i neroverdi, non dell’infortunio ma di mercato, ha parlato il direttore generale e amministratore delegato Giovanni Carnevali: “La cessione di Laurienté non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti lo avremmo già venduto a 20".