TMW Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen

Il Napoli continua a valutare i nomi rimasti da poter aggredire in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio 2026 che ci separano dal suono del gong di fine trattative. Il focus della dirigenza dei campani si sta posando anche su dei profili per le fasce dell'attacco e su uno di questi nomi sembra sia in corso uno sprint.

Un obiettivo caldo per il Napoli in questi ultimi giorni di mercato invernale risponde al profilo di Martin Terrier (28 anni), esperto francese che gioca attualmente in Germania, con la nobile maglia del Bayer Leverkusen. Come appreso da TMW, sono in corso contatti continui tra la società campana e la dirigenza delle Aspirine, con la volontà di provare ad arrivare al traguardo lato azzurri, così da ridurre le difficoltà di organico legate agli assenti.

Il Bayer Leverkusen ha acquistato Terrier a titolo definitivo dal Rennes nell'estate del 2024, per 20 milioni di euro, per la prima esperienza fuori dai confini nazionali del calciatore. In questi primi mesi di stagione con le Aspirine, il francese classe 1997 ha messo insieme 11 presenze e 3 gol tra Bundesliga e coppa nazionale, la DFB Pokal. Per un minutaggio complessivo, piuttosto ridotto, di 463 minuti.

Quello di Terrier non è però l'unico nome nel mirino del Napoli, che segue anche Alisson Santos, classe 2002 dello Sporting Clube de Portugal.