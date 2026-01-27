Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Dopo le notizie di queste ore arriva anche la conferma di una delle parti in causa. Ospite delle colonne di PianetaSerieB, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha confermato il ritorno all'Adriatico di Lorenzo Insigne:
“Abbiamo raggiunto l’accordo, è fatta. Domani arriva in città”.
Ricordiamo che per l'ex capitano del Napoli è pronto un accordo semestrale con opzione per la prossima stagione.
