Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti
Con la vittoria del Como sul campo della Fiorentina si completa il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e prende definitivamente forma il tabellone del prossimo turno, i quarti. La squadra di Fabregas si impone in rimonta per 3-1 sul campo dei toscani e così facendo si garantisce l'affascinante confronto sul campo del Napoli. Negli altri incroci dei quarti, le danze saranno aperte dal confronto tra Inter e Torino, con poi Atalanta-Juventus e, la settimana successiva, anche Bologna-Lazio a chiudere i giochi.
I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia
Juventus vs Udinese 2-0
Atalanta vs Genoa 4-0
Napoli vs Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Inter vs Venezia 5-1
Bologna vs Parma 2-1
Lazio vs Milan 1-0
Roma vs Torino 2-3
Fiorentina vs Como 1-3
Quarti di finale di Coppa Italia, il tabellone
Inter vs Torino (4 febbraio 2026, ore 21:00)
Atalanta vs Juventus (5 febbraio 2026, ore 21:00)
Napoli vs Como (10 febbraio 2026, ore 21:00)
Bologna vs Lazio (11 febbraio 2026, ore 21:00)
