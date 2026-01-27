Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti

Con la vittoria del Como sul campo della Fiorentina si completa il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e prende definitivamente forma il tabellone del prossimo turno, i quarti. La squadra di Fabregas si impone in rimonta per 3-1 sul campo dei toscani e così facendo si garantisce l'affascinante confronto sul campo del Napoli. Negli altri incroci dei quarti, le danze saranno aperte dal confronto tra Inter e Torino, con poi Atalanta-Juventus e, la settimana successiva, anche Bologna-Lazio a chiudere i giochi.

I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia

Juventus vs Udinese 2-0

Atalanta vs Genoa 4-0

Napoli vs Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Inter vs Venezia 5-1

Bologna vs Parma 2-1

Lazio vs Milan 1-0

Roma vs Torino 2-3

Fiorentina vs Como 1-3

Quarti di finale di Coppa Italia, il tabellone

Inter vs Torino (4 febbraio 2026, ore 21:00)

Atalanta vs Juventus (5 febbraio 2026, ore 21:00)

Napoli vs Como (10 febbraio 2026, ore 21:00)

Bologna vs Lazio (11 febbraio 2026, ore 21:00)