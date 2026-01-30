Napoli, Giovane: "Per me è un sogno essere qui. Il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno"

"Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino ed ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra". A dirlo è Giovane Santana do Nascimento, nuovo acquisto del Napoli di Antonio Conte, arrivato per una cifra complessiva - compresa di bonus - di circa 20 milioni di euro. "Sono state ore veloci e molto emozionanti: è cambiato tutto in poco tempo, ma sono molto felice. Giocare con la maglia del Napoli è un sogno. Qui voglio migliorare ed aiutare la squadra: ho visto poco Careca giocare, ma spero di poter fare come lui e David Neres nel Napoli.

Sulle sue caratteristiche. "Sono un calciatore molto veloce, non ho le caratteristiche specifiche di un brasiliano, ma ho un buon tiro. Mi piace fare molti gol. Il mio idolo è Ronaldo il fenomeno. L'ho visto giocare poco, quando ero piccolo era nel Corinthians, però sempre ho visto i suoi video su YouTube. Parlo sempre con i miei amici e sottolineo come il calcio italiano sia diverso da quello brasiliano. In Brasile quando hai la palla hai 5-6 secondi per passare, qui è molto più fisico e complesso tatticamente. Ora però capisco tutto: sono anche migliorato tatticamente dal punto di vista difensivo".

Sullo stadio. "Ho visto l'atmosfera contro il Chelsea ed è stato impressionante. Quando ho giocato con il Verona al Maradona era diverso ovviamente dalla Champions League. Mi piace molto questa atmosfera, il tifo è bellissimo qui".