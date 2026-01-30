Napoli sempre più vicino ad Alisson Santos: prestito oneroso a 3 milioni e riscatto a 15

Il Napoli, secondo Sky Sport, sta continuando la trattativa con lo Sporting CP per Alisson Santos. Già negli scorsi giorni Manna aveva sondato il terreno e ora è arrivata l'accelerata: si lavora a un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 15, una formula che metterebbe al riparo anche i lusitani.

Il 23enne, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2030, in carriera vanta 43 presenze e 2 gol con l'EC Vitoria, 30 apparizioni e 3 reti con lo Sporting CP, 23 match e 6 centri con il Figueirense, 18 incontri e 6 gol con il Leiria e 15 partite e una rete con il Nautico.