Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."

Nel corso del suo intervento per Radio TuttoNapoli, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato l'uscita dalla Champions League del Napoli: "Flop Champions? Vorrei andare un po’ controcorrente rispetto a quello che sto leggendo e sentendo. Prendiamo l’Arsenal, che è arrivato primo nel girone: se gli togli dieci giocatori, non dico i più importanti, ma almeno sette-otto dei migliori, secondo voi avrebbe gli stessi punti? Sicuramente no. Poi è chiaro: il Napoli ha avuto anche difficoltà nella prima fase, quando l’organico non era ancora così ‘strizzato’. Ma magari chi doveva fare la differenza, o chi doveva aiutare, non ha reso quanto doveva. È troppo semplice pensare che le italiane possano competere economicamente con le inglesi: con la ripartizione dei diritti TV e tante altre cose, noi non possiamo competere. Se non cambia qualcosa, in Italia non possiamo più farlo a livello europeo”.

Conte ha insistito sul tema "si gioca troppo" ma l'ex estremo difensore è di un altro parere: "Io le coppe le ho fatte qualche anno, non per tutta la carriera, ma posso dirvi questo: mi è piaciuto Gasperini quando ha detto che più si gioca e meglio è. Io da giocatore più giocavo e meglio era. Il problema non è che si gioca tanto: il problema è che non ci sono tempi di recupero. È lì che dobbiamo battere, non sul fatto che si gioca tanto. E poi, parliamoci chiaro, con quello che guadagniamo e con la vita che facciamo, è anche giusto essere ‘spremuti’ entro certi limiti. Infatti: quando ho iniziato io, in distinta c’erano 16 giocatori, adesso ce ne sono 23. Prima tre cambi, adesso cinque. Quindi gli strumenti per gestire ci sono.

E mi dà fastidio anche il refrain: ‘Conte non è abituato alla Champions, ai tre impegni in una settimana…’. L’Atalanta di Gasperini è arrivata quasi in semifinale con una squadra, l’Inter è arrivata in finale. E poi guardiamo: anche il Real Madrid rischia. Le dinamiche sono tante