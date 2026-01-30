Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."

Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Andrea Piras
Oggi alle 18:07Serie A
Andrea Piras

Nel corso del suo intervento per Radio TuttoNapoli, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato l'uscita dalla Champions League del Napoli: "Flop Champions? Vorrei andare un po’ controcorrente rispetto a quello che sto leggendo e sentendo. Prendiamo l’Arsenal, che è arrivato primo nel girone: se gli togli dieci giocatori, non dico i più importanti, ma almeno sette-otto dei migliori, secondo voi avrebbe gli stessi punti? Sicuramente no. Poi è chiaro: il Napoli ha avuto anche difficoltà nella prima fase, quando l’organico non era ancora così ‘strizzato’. Ma magari chi doveva fare la differenza, o chi doveva aiutare, non ha reso quanto doveva. È troppo semplice pensare che le italiane possano competere economicamente con le inglesi: con la ripartizione dei diritti TV e tante altre cose, noi non possiamo competere. Se non cambia qualcosa, in Italia non possiamo più farlo a livello europeo”.

Conte ha insistito sul tema "si gioca troppo" ma l'ex estremo difensore è di un altro parere: "Io le coppe le ho fatte qualche anno, non per tutta la carriera, ma posso dirvi questo: mi è piaciuto Gasperini quando ha detto che più si gioca e meglio è. Io da giocatore più giocavo e meglio era. Il problema non è che si gioca tanto: il problema è che non ci sono tempi di recupero. È lì che dobbiamo battere, non sul fatto che si gioca tanto. E poi, parliamoci chiaro, con quello che guadagniamo e con la vita che facciamo, è anche giusto essere ‘spremuti’ entro certi limiti. Infatti: quando ho iniziato io, in distinta c’erano 16 giocatori, adesso ce ne sono 23. Prima tre cambi, adesso cinque. Quindi gli strumenti per gestire ci sono.

E mi dà fastidio anche il refrain: ‘Conte non è abituato alla Champions, ai tre impegni in una settimana…’. L’Atalanta di Gasperini è arrivata quasi in semifinale con una squadra, l’Inter è arrivata in finale. E poi guardiamo: anche il Real Madrid rischia. Le dinamiche sono tante

Articoli correlati
Torino, senti Sorrentino: "Dopo Milinkovic-Savic non avrei fatto azzardi in porta"... Torino, senti Sorrentino: "Dopo Milinkovic-Savic non avrei fatto azzardi in porta"
Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione... Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto" Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto"
Altre notizie Serie A
Cagliari-Verona, i convocati di Pisacane: prima per Albarracin, rientra Deiola, out... Cagliari-Verona, i convocati di Pisacane: prima per Albarracin, rientra Deiola, out Pintus
Pisa, Stojilkovic ha firmato: acquisto a titolo definitivo dal Cracovia Pisa, Stojilkovic ha firmato: acquisto a titolo definitivo dal Cracovia
Liverpool a caccia di rinforzi a destra: occhi su Denzel Dumfries dell'Inter Liverpool a caccia di rinforzi a destra: occhi su Denzel Dumfries dell'Inter
Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10... Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."
Parma, Nicolussi Caviglia: "So che i piazzati sono un'arma importante qui: sono pronto"... Parma, Nicolussi Caviglia: "So che i piazzati sono un'arma importante qui: sono pronto"
Torino, scatto per Luca Marianucci in prestito secco: superati Sassuolo e Cremonese... TMWTorino, scatto per Luca Marianucci in prestito secco: superati Sassuolo e Cremonese
Elphege: "Non mi chiamo Nesta in onore di Alessandro. Ma di Bob Marley" Elphege: "Non mi chiamo Nesta in onore di Alessandro. Ma di Bob Marley"
Carboni: "Ho visto diverse partite del Parma. Conosco Valenti, ma non ci siamo sentiti"... Carboni: "Ho visto diverse partite del Parma. Conosco Valenti, ma non ci siamo sentiti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
5 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Elliott è fuori dal club. RedBird ha completato il rifinanziamento, il comunicato
Immagine top news n.1 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: l'agente è in sede per gli ultimi dettagli
Immagine top news n.2 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.3 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.4 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.5 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.6 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Immagine top news n.7 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Se il Como andrà in Champions non sarà una sorpresa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Flop Napoli in Champions? Sorrentino va contro corrente: "Se all'Arsenal togli 10 giocatori..."
Immagine news Serie A n.2 Parma, Nicolussi Caviglia: "So che i piazzati sono un'arma importante qui: sono pronto"
Immagine news Serie A n.3 Torino, scatto per Luca Marianucci in prestito secco: superati Sassuolo e Cremonese
Immagine news Serie A n.4 Elphege: "Non mi chiamo Nesta in onore di Alessandro. Ma di Bob Marley"
Immagine news Serie A n.5 Carboni: "Ho visto diverse partite del Parma. Conosco Valenti, ma non ci siamo sentiti"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, a breve le dichiarazioni di Alberto Gilardino in vista del Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Esteves un'opportunità. SudTirol? Spero il campo sia praticabile"
Immagine news Serie B n.2 Samp-Spezia, i convocati di Gregucci: out l'ex Esposito. Ci sono i nuovi Di Pardo e Cicconi
Immagine news Serie B n.3 Colpo del Padova per l'attacco: arriva Caprari dal Monza: sei mesi con opzione
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, Castori dovrà fare a meno di Martini per oltre un mese. Il report medico
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Serviranno motivazioni e fame. Mercato? Non compriamo tanto per fare"
Immagine news Serie B n.6 Venezia-Carrarese, i convocati di Stroppa: torna Svoboda. Prima per Dagasso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, ceduto Simone Ianesi a titolo definitivo alla Pianese
Immagine news Serie C n.2 Empoli, Konaté torna a casa: giocherà in prestito al Lecco fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.3 Doppio ingresso in casa Arzignano: arrivano in prestito Perini e Nwuachukwu
Immagine news Serie C n.4 Cavese, arriva dal Perugia Moustapha Yabre: operazione in prestito con diritto
Immagine news Serie C n.5 Novara, ceduto in prestito fino a giugno Gracien Deseri alla Cairese
Immagine news Serie C n.6 Novara, risoluzione anticipata del prestito di Giovanni Perini con il Cesena
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping