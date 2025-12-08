Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori

Il Napoli vince 2-1 contro la Juventus e manda un segnale forte al campionato. La squadra partenopea domina per lunghi tratti l'incontro, non risultando però cinica quanto dovrebbe. E così serve un super Hojlund, autore di una doppietta, per battere i bianconeri, bravi a pareggiare momentaneamente il match grazie a Kenan Yildiz. Conte si riprende subito la vetta della classifica grazie pure a un super Neres, semplicemente devastante a destra.

Il tecnico degli azzurri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match, esaltando la prova dei suoi calciatori: "C'è da continuare a dirgli grazie perché in un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con grande senso di responsabilità, sono cresciuti molto questi ragazzi e sicuramente mi riempie di orgoglio perché hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando. Lobotka? Ci vogliono 10-15 giorni per recuperarlo".

Anche Rasmus Hojlund, centravanti autore della doppietta che ha regalato il successo al Napoli, ha parlato nel post-partita, commentando la sua grande performance: "Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma il merito è da dividere con tutta la squadra. Dalla panchina mi dicevano dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato".