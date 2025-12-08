Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Tocca al Milan di Massimiliano Allegri, ma non solo. I rossoneri chiuderanno il programma della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, con l’obiettivo di agganciare il Napoli - momentaneamente al primo posto dopo il successo sulla Juve - , controsorpassando anche l’Inter. Lunedì decisivo anche per la zona salvezza: Pisa e Parma a confronto diretto. Dovranno rispondere al successo del Cagliari, che è tornato alla vittoria battendo la Roma.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Napoli* 31
2. Inter* 30
3. Milan 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus* 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6
*= una partita in più
I risultati della 14ª giornata
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Le probabili formazioni delle tre partite che mancano
PISA-PARMA - Lunedì 8 dicembre, ore 15.00
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Trabucchi; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta.
---------------------------
UDINESE-GENOA - Lunedì 8 dicembre, ore 18.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
---------------------------
TORINO-MILAN - Lunedì 8 dicembre, ore 20.45
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Zapata.
Allenatore: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
Allenatore: Allegri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.